Il WWF Italia contro la Regione Toscana che vuole abbattere i lupi

"E' curioso che a chiedere di intervenire sui lupi tramite abbattimenti per limitare i danni all’allevamento sia proprio la Regione Toscana, visto che quest’anno non ha stanziato un solo euro per la prevenzione. Questo somma al danno la beffa per gli allevatori."

Così inizia la nota del WWF Italia per commentare la richiesta della regione Toscana per gestire autonomamente il lupo, specie protetta a livello europeo oltre che dalle leggi italiane.

Per Marco Galaverni, responsabile Specie e Habitat WWF Italia: «Al di là dell’incostituzionalità della richiesta, perché la tutela della fauna è materia di competenza statale, e dell’assoluta non efficacia della degli abbattimenti per ridurre i danni, come dimostrato da studi in ogni parte del mondo, è grottesco che la Regione non abbia nemmeno accolto la nostra proposta di mettere in campo alcuni dei migliori tecnici sulla prevenzione per supportare al meglio gli allevatori nel ridurre davvero i danni al bestiame, e per di più a costo zero, perché il tutto sarebbe stato sostenuto dalle donazioni raccolte dal WWF a favore del lupo. Purtroppo, è evidente che siamo alla pura demagogia.»