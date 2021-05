In radio “Seasons”, il nuovo singolo della cantante Cristina Magalo, estratto dall’omonimo album, già disponibile negli store digitali. Il brano parla dello stato d’animo che subentra con la fine di una relazione d’amore, paragonandolo ad un autunno cupo che segna la fine della vita, ti spoglia di ogni speranza, portandosi via tutte le cose belle.

La metafora con le stagioni (seasons) continua, l’inverno porta freddo e vuoto nell’anima, mentre la primavera stenta ad arrivare per porre fine alla sofferenza e dare inizio ad una nuova vita. Registrazione, editing, mixaggio a cura di Hit Factory studio.

Videoclip: youtu.be/tP13q9Wu51s

Cristina nasce in Russia. All’età di 17 anni si trasferisce in Italia, dove completa gli studi. Da sempre appassionata di teatro, poesia e musica, inizia il suo percorso di studio musicale, prendendo lezioni di canto da maestri come Elisa Turlà, Alessandro Saorin Martinez, Sara Righetto e frequentando diversi seminari e workshop come quelli del maestro Luca Pitteri, Elisa Turlà etc. Frequenta la scuola musicale Lizard di Padova.

Ma la vera svolta nasce dall’incontro con l’illustre cantante e vocal coach americana Cheryl Porter, che la aiuta a comprendere a pieno la sua vocalità particolare e a metterla a frutto nel miglior modo, ampliando l’estensione fino a quattro ottave e valorizzando il suo vibrato naturale. Da questo incontro nascono collaborazioni con importanti studi musicali, dove incide rispettivamente il suo inedito “Seasons” e l’omonimo album, in collaborazione con il maestro Alessandro Orefice.

Nello stesso album troviamo il duetto con il cantante di “Soul system” ed ex concorrente di “Amici” Leslie Sackey e il duetto con la spettacolare Cheryl Porter. Seppur spaziando tra vari generi musicali come pop, musical, soul, country, il genere primario può essere definito come Crossover classico.

Facebook:

www.facebook.com/chris.magalo

Link YouTube cover Tell him (ft. Cheryl Porter):

www.youtube.com/watch?v=EFWrjOzBt84