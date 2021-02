Nelle prime due regate della finale Prada Cup, il Team italiano di Luna Rossa ha messo in cassaforte due punti preziosissimi.

Luna Rossa Prada Pirelli si è aggiudicata infatti entrambe le due regate della prima giornata della finale della Prada Cup che si sta disputando in Nuova Zelanda, nelle acque di fronte ad Auckland.

Una finale, quella che si sta disputando tra Luna Rossa e i britannici di Ineos UK, per decidere chi tra le due barche dovrà sfidare per la conquista della Coppa America lo skipper Glenn Ashby con il team di New Zealand

Luna Rossa Prada Pirelli – Ineos UK 2 a 0.

Alla fine, gli imbattibili britannici si sono dovuti inchinare allo strapotere italiano, incassando due pesanti sconfitte dopo essere usciti imbattuti nella fase iniziale del trofeo. Infatti, la barca britannica si era qualificata per la finale a punteggio pieno.

Nella prima regata, Luna Rossa Prada Pirelli ha dominato per l’intera competizione, anche grazie alle condizioni di vento leggero, ma è nella seconda parte che il dominio italiano è venuto fuori, dimostrando la grandezza del gruppo.

L’imbarcazione di Luna Rossa Prada Pirelli si è trovata in vantaggio sui britannici fin dal primo incrocio, rimanendo in testa fino al taglio del traguardo per la seconda vittoria.

Sappiamo bene che la competizione è appena iniziata e che alla fine mancano ancora 5 regate su un totale di 7, ma con queste due vittorie, Max Sirena e il suo team potrebbero fare l’impresa.

Il prossimo appuntamento domenica 14 febbraio con le gare 3 e 4 che potrebbero (speriamo) consegnare la Prada Cup a Luna Rossa Prada Pirelli.



Classifica Prada Cup 2021 (Finale)

Gara 1: Ineos UK 0 - Luna Rossa Prada Pirelli 1 con 1’52” di vantaggio.

Gara 2: Luna Rossa Prada Pirelli 1 – Ineos UK 0 con 26 di vantaggio.