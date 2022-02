Nelle città italiane erano in migliaia, ieri, a manifestare il loro sostegno all'Ucraina. Anche a Bologna, dove le persone si sono riunite in piazza Maggiore.

Sul palco allestito per l'occasione, oltre al sindaco Matteo Lepore, alla direttrice musicale del Teatro comunale, l'ucraina Oksana Lyniv, all'arcivescovo Matteo Zuppi, tra gli altri è salito anche Gianni Morandi che ha cantato una delle sue canzoni più famose, divenuta uno degli inni antimilitaristi più famosi di sempre ripreso anche da Joan Baez, C'era un ragazzo che come me...

"Non avrei mai immaginato che sarebbe arrivata una notizia come quella arrivata ieri mattina: la guerra". Sono qui "pensando a tutte le persone che stanno soffrendo in questo momento e ai tanti cittadini ucraini che abitano non solo a Bologna, ma in tutta Italia. Io sono il più possibile vicino a loro, penso a loro e alle loro famiglie, alle loro ansie e paure".







