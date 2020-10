A fine gara, l'ordine di arrivo del GP del Portogallo che si è corso nell'Autodromo Internazionale di Algarve a Portimao, ha rispecchiato l'ordine di partenza con Hamilton, su Mercedes, che ha tagliato per primo il traguardo davanti al compagno di scuderia Bottas, mentre Verstappen (Red Bull) e Leclerc (Ferrari), rispettivamente, hanno conquistato la terza e quarta posizione.

Con la vittoria odierna, Hamilton ha superato Michael Schumacher e, con 92 gran premi finora conquistati, è diventato il pilota più vincente nella storia della Formula 1.

Un traguardo che il pilota inglese ha voluto condividere con il team Mercedes, attribuendone gran parte del merito alla scuderia anglo-tedesca, dichiarando che senza il suo aiuto avrebbe solo potuto immaginare di essere dove invece è riuscito ad arrivare.







La gara, inizialmente è stata disturbata da qualche goccia di pioggia che ha permesso a Sainz (McLaren) di prenderne il comando per alcuni giri, così come a Raikkonen (Alfa Romeo) di portarsi dalle ultime posizioni oltre metà gruppo.

Quando l'asfalto è risultato meno scivoloso, i valori delle vetture hanno fatto sentire il loro peso. Così, dopo un terzo di gara Hamilton è passato in testa, seguito da Bottas e Verstappen con Leclerc che per diversi giri ha occupato anche la terza posizione grazie al fatto di essere partito, come le due Mercedes, con gomma gialla.

Se per le prime quattro posizioni la gara non ha avuto molto da dire, le vetture che seguivano si sono date battaglie per tutti i 66 giri del tracciato, fino alle battute finali.

E proprio alla fine della corsa Gasly (AlphaTauri), quinto, e Sainz, sesto, sono riusciti ad avere la meglio sulla Racing Point di Perez che si è dovuto accontentare della settima piazza.

A seguire le due Renault di Ocon e Ricciardo che hanno preceduto la Ferrari di Vettel, autore di una gara anonima, che ha chiuso l'ordine di arrivo dei primi 10 classificati.

Ormai scontata la vittoria anche nel mondiale piloti da parte di Hamilton, che guida la classifica con 256 punti, davanti a Bottas con 179, mentre Verstappen è terzo con 162.

Per la Formula 1 il prossimo appuntamento è tra una settimana a Imola, dove sull'Autodromo Enzo e Dino Ferrari si disputerà il GP dell'Emilia Romagna.