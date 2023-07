NAPOLI - (Ernesto Genoni) - Si è svolto all’Hotel Continental il 28° incontro organizzativo del Distretto Lion 108YA, uno dei più grandi d’Italia.

Nel corso del meeting, per l’anno sociale 2023-24, alla presenza delle massime autorità lionistiche del Multidistretto Italia, nominati i nuovi officers del Distretto Lions, in una sala convegni del prestigioso hotel napoletano, gremita da oltre cinquecento presenze, tra delegati e ospiti.

Il neo Governatore Dr. Pasquale Bruscino, dopo aver illustrato il programma, che si prefigge di realizzare con l'apporto determinante dei clubs e dei singoli soci, ha presentato lo Staff che lo affiancherà nell'imminente anno sociale 2023-2024.

Si tratta di lions di provata esperienza che sono chiamati a mettere al servizio della Comunità la proprie professionalità in attuazione del motto "We Serve" dettato dal fondatore Melvin Jones. Come da consuetudine la scelta ha abbracciato soci di tutte le realtà regionali e provinciali delle tre regioni, Campania, Basilicata e Calabria, che compongono il Distretto 108Ya.

Per la provincia di Caserta, oltre all'Avv. Alberto Martucci del L.C. Caserta Host, in qualità di Presidente di Circoscrizione, affiancato dal Dr. Roberto Imparato del L.C.Caserta Real Sito S.Leucio, in qualità di Segretario e all’ Ing. Mauro Sellitto del L.C. Caserta Real Sito, in qualità di Presidente di zona, è stato nominato l'Avv. Mario Romano del L.C. S.Maria Capua Vetere, quale Vice direttore della rivista distrettuale, alla cui direzione è stato confermato il Dr. Aristide Bava, antica e prestigiosa firma del giornalismo calabrese, affiancato dal condirettore Avv. Paolo Piccolo LC Napoli Svevo e dal Responsabile di Redazione Col. Sabato Ruggiero LC Avellino Host.

Con la guida collaudata di Aristide Bava e seguendo le indicazioni del Governatore Bruscino - ha commentato Romano, in una anticipazione sul nuovo corso della rivista –, che ricordiamo è direttore responsabile della rivista giuridica "Giustiziaoggi" e presidente emerito dell'Ordine degli Avvocati del Foro di S. Maria Capua Vetere - siamo orientati a superare lo schema di una pubblicazione “lion per i lions”. La rivista, infatti, non sarà inviata ai soli soci ma arriverà sul tavolo di Sindaci, Presidenti di Provincia e dei Governatori delle tre regioni del Distretto, a ribadire la sinergia del Lion International con le istituzioni ai fini di una sempre più efficace collaborazione. Inoltre, chiederemo ai soci di collaborare con scritti che non si limitino al resoconto delle attività di services dei clubs, ma spazino nel sociale con opinioni e proposte utili per migliorare la vita dei cittadini nei vari settori di massimo interesse, quali la Sanità, la Giustizia e la Sicurezza Pubblica. Con ciò - conclude l'avv. Romano - abbiamo l'ambizione di superare i confini alquanto ristretti della stampa di settore, pur senza la pretesa di assumere toni didascalici che sono estranei al dna lionistico.



Nella foto il neo Governatore Pasquale Bruscino e il PDG Franco Scarpino, immediato Past Governatore del Distretto 108 Ya.

In alto, da sinistra verso destra, gli Officer della Rivista Distrettuale: Aristide Bava, Paolo Piccolo, Mario Romano, Sabato Ruggero.