Mosca. Decima conferenza sulla sicurezza internazionale. Quale occasione migliore per Putin, per illustrare problemi e soluzioni relativi alla sicurezza internazionale? Ecco come l'agenzia Tass ha riordinato e riassunto le soluzioni del presidente russo in relazione ai vari problemi tutt'ora in corso.



Sull'ordine mondiale multipolare

I contorni di un ordine mondiale multipolare vengono attivamente modellati. "Sempre più paesi e popoli scelgono la via del libero sviluppo sovrano sulla base della loro unicità, delle loro tradizioni e dei loro valori".

I processi oggettivi per plasmare un mondo multipolare sono "contrastati dalle élite globaliste occidentali che alimentano il caos accendendo vecchi e nuovi conflitti e attuando la cosiddetta politica di contenimento, che essenzialmente mina qualsiasi percorso di sviluppo sovrano alternativo".Le élite globaliste stanno "a tutti i costi, cercando di aggrapparsi all'egemonia che sta scivolando loro di mano, e cercano di mantenere paesi e popoli nella morsa dell'ordine neocoloniale". "La loro egemonia segna la stagnazione per il mondo intero e per tutta la civiltà, e include fanatismo, cultura dell'annullamento e totalitarismo neoliberista".

L'era di un ordine mondiale unipolare sta svanendo nel passato. "Solo rafforzando sostanzialmente il sistema di un mondo multipolare moderno è possibile diminuire le tensioni a livello mondiale, superare minacce e rischi in ambito militare e politico, aumentare il livello di fiducia tra i Paesi e garantirne uno sviluppo stabile".



Sull'Ucraina

L'Occidente ha bisogno dei conflitti "per mantenere la propria egemonia". "Questo è esattamente il motivo per cui hanno pianificato di usare il popolo ucraino come carne da cannone, hanno attuato il progetto 'anti-Russia', hanno chiuso un occhio sulla diffusione dell'ideologia neonazista, sul massacro di massa dei residenti del Donbass e hanno hanno inondato e continuano a inondare il regime di Kiev di armamenti, comprese le armi pesanti".

In queste condizioni, la Russia ha deciso di condurre un'operazione militare speciale in Ucraina nel pieno rispetto della Carta delle Nazioni Unite. "Gli obiettivi di questa operazione sono stati chiaramente definiti: garantire la sicurezza della Russia e dei nostri cittadini e la difesa dei residenti del Donbass dal genocidio"."La situazione in Ucraina testimonia i tentativi degli Stati Uniti di prolungare questo conflitto. E agisce esattamente allo stesso modo innescando un potenziale conflitto in Asia, Africa e America Latina".



Sulle azioni dell'occidente

"Gli Stati Uniti e i suoi vassalli stanno interferendo grossolanamente negli affari interni degli stati sovrani. Organizzano provocazioni, colpi di stato e guerre civili. Usando minacce, ricatti e pressioni, tentano di costringere gli stati indipendenti a piegarsi alla loro volontà e vivere secondo le regole che gli sono estranei".L'obiettivo dell'Occidente è "mantenere il suo dominio, utilizzando questo modello che gli consente di nutrirsi del mondo intero come ha fatto per secoli e un tale modello può essere sostenuto solo con la forza".

L'Occidente ha respinto le proposte della Russia per misure di sicurezza reciproca. Nel frattempo, la NATO si sta espandendo verso est, rafforzando le sue infrastrutture militari. "Verbalmente, si spiega ipocritamente con la necessità di rafforzare la sicurezza in Europa, mentre in realtà sta accadendo proprio il contrario".

Unioni politiche militari aggressive, come l'AUKUS (Australia, Regno Unito e Stati Uniti) vengono formate dall'Occidente per "diffondere nella regione dell'Asia-Pacifico il suo sistema di blocchi analogo alla NATO in Europa".

La visita a Taiwan della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi è stata una provocazione attentamente pianificata. "Ancora una volta, gli Stati Uniti hanno deliberatamente tentato di aggiungere benzina sul fuoco per destabilizzare la situazione nella regione Asia-Pacifico. Lo schema americano nei confronti di Taiwan non è solo un viaggio di un politico irresponsabile, ma fa parte di una strategia americana deliberata e consapevole per destabilizzare e seminare il caos con la situazione nella regione e nel mondo, [questa è] un'odiosa dimostrazione di mancanza di rispetto per la sovranità di altri paesi e per i propri obblighi internazionali".

Agendo in questo modo, gli stati occidentali tentano di distrarre i propri cittadini da problemi socioeconomici critici scaricando la colpa su Russia e Cina per i propri fallimenti. "Il cosiddetto Occidente collettivo sta deliberatamente distruggendo il sistema di sicurezza europeo".



Sui piani della Russia

Mosca e i suoi alleati continueranno a "perfezionare i meccanismi di sicurezza internazionale attualmente esistenti insieme ai suoi alleati, partner e associati e a crearne di nuovi, rafforzando costantemente le forze armate nazionali e altre strutture di sicurezza e aumentando il loro livello di equipaggiamento con armamenti e militari moderni attrezzatura."

La Russia continuerà anche a garantire i suoi interessi nazionali così come la protezione dei suoi alleati e "adotterà altre misure per costruire un mondo più democratico".

È necessario "ristabilire il rispetto del diritto internazionale, delle sue norme e principi fondamentali".

È importante rafforzare le posizioni dell'ONU e di altre sedi di dialogo internazionale.

"Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e l'Assemblea generale, come inizialmente concepiti, dovrebbero fungere da strumenti efficaci per ridurre le tensioni internazionali e prevenire i conflitti, lavorando al contempo per garantire una sicurezza affidabile e il benessere dei paesi e dei popoli".