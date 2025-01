Da venerdì 17 gennaio “Battisti”, il nuovo singolo di Cronico, sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming digitale, pubblicato da Caronte Music Group in collaborazione con Altafonte Italia (Sony Music Entertainment).

Con “Battisti”, Cronico esplora la complessità delle emozioni umane nei momenti di perdita e smarrimento. Il brano è un racconto intimo e universale che si muove tra la nostalgia per un passato irraggiungibile e la necessità di accettare il cambiamento come parte integrante della vita. Attraverso immagini evocative e un sound avvolgente, Cronico invita l’ascoltatore a guardare oltre il dolore, trovando speranza anche nelle fasi più difficili dell’esistenza.

“Questa canzone non è solo una melodia, è un frammento di me, un’emozione che finalmente trova la sua forma. Ogni parola, ogni nota, ogni battito racconta un pezzo del mio cammino. Sono incredibilmente felice e grato di poterlo condividere con voi sotto la distribuzione di Sony Music, un passo che segna l’inizio di una nuova, grande avventura. Questo singolo è per chi crede nella forza della musica e nella bellezza del viaggio”.

“Battisti” è stato scritto e prodotto da Cronico e Fabio Canino, consolidando una collaborazione che arricchisce il brano di profondità musicale e autenticità emozionale.



CHI È CRONICO

Cronico è l'alter ego di Fabio Parrottino. La sua musica è un incontro perfetto tra cantautorato, pop ed elettronica, capace di trattare temi universali come l’amore, la perdita e la ricerca di significato con una sensibilità rara.

Ogni suo progetto è un passo avanti nella sua ricerca artistica, un’evoluzione che non perde mai di vista l’autenticità e il legame con le emozioni più profonde. Con "Battisti", Cronico esplora ancora una volta storie capaci di toccare le corde più intime dell’animo umano.

“Battisti”, distribuita da Sony Music, sarà disponibile dal 17 gennaio su Spotify, Apple Music e tutte le principali piattaforme di streaming digitale.