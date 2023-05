Le vacanze di gruppo sono sempre più diffuse, con amici e famiglie che scelgono di trascorrere le ferie insieme in suggestive location. Anche la Toscana, e in particolare la Versilia, si prestano perfettamente a ospitare gruppi numerosi, offrendo ville e case vacanza attrezzate, oltre a un'ampia scelta di attività per tutte le età.

Organizzare una vacanza di gruppo in Toscana richiede una buona pianificazione. La prima scelta da fare è quella dell'alloggio, optando per una villa indipendente o un residence con camere comunicanti e spazi comuni, dove trascorrere il tempo insieme senza rinunciare alla privacy. Nella zona della Versilia, tra Forte dei Marmi, Pietrasanta e Viareggio, è possibile affittare eleganti ville dotate di piscina, area barbecue, campi da tennis e aree giochi per bambini.

Una volta scelto l'alloggio è importante stilare un programma che accontenti tutti. Le spiagge della Versilia sono perfette per rilassarsi, con stabilimenti attrezzati anche per gruppi. Per gli sportivi non mancano opzioni come bike tour, trekking in montagna, vela o golf nei campi di Forte dei Marmi e Pietrasanta. I bambini apprezzeranno le giostre di Cavallino Matto o una gita al Parco Safari di Pisa. Una visita ai borghi di Pietrasanta e Seravezza, con le loro gallerie d'arte, e una cena luculliana in una delle trattorie locali completeranno le giornate.

Le crociere sono un altro modo per esplorare la costa toscana in gruppo, con minicrociere da Livorno per l'Isola d'Elba e l'Arcipelago Toscano. Per i gruppi più grandi è possibile affittare interi piani della nave o l'intera nave. Un'esperienza davvero esclusiva.

Dopo il divertimento, i gruppi potranno godere di momenti di relax nelle terme di Casciana o nelle spa di Forte dei Marmi. E per una serata speciale, una cena al ristorante stellato Lorenzo di Forte dei Marmi o all'Enoteca Marcucci di Pietrasanta sarà la conclusione perfetta di una vacanza indimenticabile in Toscana con gli amici o la famiglia.

La Toscana è sicuramente una destinazione ideale per le vacanze di gruppo, in grado di accontentare ogni tipo di esigenza e budget. Con il suo paesaggio mozzafiato, la buona cucina e le attività per tutte le età, la Versilia soddisferà anche i gruppi più numerosi, regalando loro un'esperienza di condivisione che resterà nei ricordi per molto tempo.

Con il contributo di Villetta Croma