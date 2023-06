Non si è mai visto nulla di simile nella musica contemporanea, canzoni intere tutte in latino classico!

L'ultima canzone di Yozot uscita a fine maggio, arriva proprio in un momento in cui

Usare le parole straniere viene vietato dal governo, Yozot usa il latino

Perché anche se è la radice e "lingua Mater"

Dell italiano, ormai appare quasi una lingua straniera, il livello è quello che anche padre Dante dell italiano, va tradotto come Shakespeare insomma, il decadimento culturale impera, quale italiano si vuole difendere?

Un italiano totalmente banale, a cui le altre lingue in verità hanno solo che giovato. Yozot usa il latino classico, ma spesso nelle poesie e canzoni in italiano tende a utilizzare molte parole prese a prestito prestiti da altre lingue, che italianizza o latinizza... in ogni caso con uno sguardo al futuro, verso una lingua universale

Un rapper avanti rispetto ai tempi, ma con uno sguardo al passato, che diventa il motore della sua presa sul pubblico di tutte le età!