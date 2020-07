Salve. Cosa significa questo articolo? Questo anonimo signore giustifica lo stato di degrado in cui versa la struttura in legno del quartiere San Paolo di Vasto?

Questo vecchio manufatto oramai è logoro all'inverosimile. Si assume Lui la responsabilità per iscritto, che la grande tettoia in legno non crea pericolo a terzi? Che non serve transennarla? Che i 10mila residenti del quartiere San Paolo meritano questa degradazione, questo abominio? Stanno scherzando? Questa è la moneta con cui vengono ripagati i cittadini vastesi dopo averlo votato? Ottima è la sua riconoscenza verso gli elettori, complimenti!

Un politico di talento, che tiene a cuore la cittadinanza tutta, in particolare parlo del quartiere che al momento ha questa problematica, dovrebbe immediatamente partire con delle soluzioni consone, a risolvere rapidamente questo obbrobrio e non offendendo i meno fortunati discriminandoli.

Via la vecchia fatiscente struttura e si dia inizio a una nuova installazione. Più bella e funzionante, affinché pensionati e madri con bambini, possano finalmente tornarne a usufruirne, senza incorrere in eventuali pericoli di cedimento.



Associazione Movimento Iustitia Nova, il segretario Provinciale Orlando Palmer.