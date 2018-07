DV Connection: 18 luglio Sunset on Hills, Serata in Vigna a Scanzorosciate (BG)

+ 22 Barbariccia Beach @ Carrobbio degli Angeli (BG)



Chi, tra Bergamo e Garda, ha voglia di rilassarsi, mangiare e poi ballare con stile, può seguire gli eventi organizzati dallo staff DV Connection. Le location sono tante, tutte particolari, per cui chi lo desidera può ogni sera o quasi cambiare spazio, ma continuare a divertirsi in un ambiente curato in ogni singolo dettaglio.

Ad esempio, mercoledì 18 luglio 2018 prende vita un'altra edizione di Sunset on Hills, un originale aperitivo nelle vigne di Scanzorosciate (BG), alla Tenuta Cellinate, previsto. Aperitivo, cena e dopocena tra vigne e orti, dalle 19.30 alle 23.30 Dj set Riki Paldi. La location è bellissima e fresca ed allestita con cura. Domenica 22 luglio invece torna Barbariccia Beacj (www.facebook.com/barbaricciabeach). Dalle 14.30 alle 21.30 si ozia a bordo piscina o proprio in acqua, con la musica di Joel Deep & Ricky Frengue, LMC e Robbie Dox. La location è il Castello degli Angeli, in Via Scalette a Carobbio degli Angeli.

Tutti i dettagli sugli eventi DV Connection qui:

https://www.facebook.com/diviconnection/

Info e Prenotazioni: 349.4410654