Due progetti della Soprintendenza di Napoli per sensibilizzare i più giovani.

“La conoscenza che viene acquisita con l'obbligo non fa presa nella mente. Quindi non usate l'obbligo, ma lasciate che la prima educazione sia una sorta di divertimento; questo vi metterà maggiormente in grado di trovare l'inclinazione naturale del bambino” così Platone. E' noto che non sono i discorsi dei genitori che educano i figli ma i loro comportamenti, con il termine del percorso scolastico non termina anche l'educazione che occorre una vita intera per apprenderla.

L’attività fortemente sostenuta dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero della Cultura, si impegna a diffondere la cultura del rispetto dei monumenti attraverso un’attività pratica adatta ai giovanissimi cittadini. A tale scopo la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli ha indetto la seconda edizione dell’iniziativa “IOnonImbratto”, che si è conclusa nei giorni scorsi con unanimi consensi e grande successo.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani al rispetto del patrimonio culturale, ponendo l’accento sul danno che le scritte imbrattanti procurano ai monumenti. La seconda edizione ha avuto quali protagonisti gli studenti della scuola media inferiore dell’istituto comprensivo I.C.88° circolo Eduardo de Filippo di Ponticelli, i quali, guidati dai tecnici della Soprintendenza, hanno contribuito a rimuovere le scritte vandaliche che sporcavano la base del monumento ai caduti di via Acton nei giardini del Molosiglio.

Per ulteriori informazioni: https://sabap.na.it/iononimbratto-seconda-edizione/

Da alcuni anni la Soprintendenza Abap per il comune di Napoli sostiene il progetto “Vigna Resiliente” nato con lo scopo di sensibilizzare i più giovani verso il patrimonio culturale di Pianura e la tradizione viticola locale.

Quest’anno, dopo l’esperienza con le scuole medie del territorio del triennio passato, il progetto ha previsto la visita di alcuni monumenti storici ed archeologici di Pianura da parte di sei classi di altrettante scuole della IX Municipalità. La visita ha riguardato i resti di epoca romana del Mausoleo del Polo Artigianale, del Colombario dei Vigili del Fuoco e della cisterna di San Lorenzo Martire, oltre che la vicina masseria storica di San Lorenzo.

Il percorso per i ragazzi proseguirà con lezioni in classe ed attività pratiche presso la vigna didattica in via Caduti di Nassiriya. Il termine resilienza rievoca la capacità delle comunità locali di adattarsi e riadattarsi costantemente ai cambiamenti, forgiando ogni volta meccanismi sociali virtuosi di convivenza col territorio per conoscere e approfondire tutti gli aspetti del settore viticolo ed enologico.

Per ulteriori informazioni https://radicivive.it/noi-dal-1981/#resiliente