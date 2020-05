Vi presentiamo Daniela Forcos, poetessa di origine romena, tra le vincitrici del Festival delle Arti V Edizione sul Web Noi per Napoli 2020 nella sezione poesia e letteratura.

La sua attività artistica è iniziata da quando era al liceo, quando scriveva nelle riviste e giornali letterari poi anche nelle pubblicazioni per bambini.

Ha studiato la metallurgia e lavorato in diversi settori di attività, tra cui anche quello dedicato al processo e alla distribuzione stampa.

Nel 2005 arriva in Italia dove continua i suoi studi presso L'università Popolare Due Cieli, nel campo della Medicina Alternativa, Naturopatia, Terapia per la Riabilitazione e Cristallo-Terapia.

Ha iniziato a tradurre le sue poesie e ha partecipato a concorsi ed eventi culturali internazionali ottenendo ben 38 premi :

Premio del Presidente, nel Concorso Internazionale Tra le parole e l'infinito seguito poi in 2017 del 3° premio, nel 2018, L'Albo D'Oro nel 2019 e quest'anno il 2° premio nello stesso Concorso.

Trofeo Fortuna Loffredo-Uniti per la Legalita' nel 2018 - unico autore straniero premiato

Premio speciale - Violenza contro le donne 2020

Titolo di Eccellenza e intervista pubblicata in antologia del premio Scrittori sotto i riflettori.

Diploma di Eccellenza con antologie bilingue presentata al Consolato Generale Rumeno da Torino.

Premio di Critica Letteraria 2020 con la mia silloge in italiano - Amami o muorimi dentro.

1° posto Poesia straniera in un Festival dell'Accademia Culturale, LA SFINGE 2017

8 Menzioni d'onore con medaglie e Targhe, Mglior Penna, Giornata della Memoria

Club della Poesia, Inchiostro e Passione, Poesia e Vita, La Voce dell'Anima, Diciamolo con la poesia ecc.

Gran Oscar Europeo, in Memoria di Carmela Rocco

4 Premi e 2 Menzioni Speciali nei Concorsi di Scrittura Online

8 Encomi letterari con trofei.

Premio letterario Vesuvio.

Finalista 2 volte con -Baiano in Versi Tra L'Eremo e il Cielo...

Ha fatto parte della Giuria nel Concorso Internazionale Romeno-Italiano Gocce dell'anima e si ritrova in 18 antologie romene e straniere .

Ha partecipato ad un cortometraggio Emergenza Terra con la poesia "Come non piangere''. Nel anno 2019 ha pubblicato una silloge in lingua italiana "Amami o muorimi dentro". Ha in preparazione un romanzo e un'altra silloge in lingua materna.

Felice ed onorata per aver ricevuto il 2° Premio del Pubblico e Radio Gladys nel Festival delle Arti Noi per Napoli. È stata intervistata da Radio Sardegna edExtraradio del gruppo Inchiostro e passione. Collabora con Salon Gutenberg e la televisione romeno-austriaca, con le

Così ha dichiarato Daniela Forcos: "Scrivo per lasciare tracce di sorrisi nelle anime dei altri perché senza la musicalità della poesia la vita sarebbe vuota".