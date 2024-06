Beffa Repubblica Ceca: il Portogallo la ribalta e vince 2-1 al 92’

Il Portogallo vince 2-1 a Lipsia contro la Repubblica Ceca nella prima giornata del Gruppo F dell'Europeo. A segno Provod al 62', mentre i lusitani hanno prima acciuffato il pari con l'autogol di Hranec al 69' e poi vinto grazie alla rete al 92’ di Francisco Conceiçao.

Poche emozioni nel primo tempo. La Nazionale allenata da Roberto Martinez ha condotto la partita, dominando e tenendo il controllo del match, senza creare però grossissime occasioni. Da menzionare un colpo di testa di Cristiano Ronaldo in avvio, terminato però a lato e un paio di accelerazioni di Leao, che non hanno prodotto i risultati sperati. Gli uomini di Hasek hanno speculato a lungo sull'avversario, tentando qualche ripartenza, ma senza mai calciare verso la porta difesa da Diogo Costa. La chance più nitida dei primi 45 minuti è capitata sul piede sinistro di CR7, che a tu per tu con il portiere si è fatto murare dall'estremo difensore Stanek.

La ripresa è sicuramente più vibrante. A sorpresa al 62' è la Repubblica Ceca a passare in vantaggio con un eurogol di Provod, che riceve al limite da Coufal e lascia partire un destro a giro sul secondo palo, che non lascia scampo a Diogo Costa. La reazione del Portogallo è immediata e già al 69' arriva il pareggio grazie al fortunoso autogol da parte di Hranac, che devia nella propria porta una respinta di Stanek dopo una torre di Nuno Mendes. All'87' Diogo Jota segna dopo il palo di Ronaldo, che di testa aveva colpito il montante partendo però da posizione di offside. Il gol vittoria arriva al 92’ e viene confezionato da due nuovi entrati: cross basso di sinistro di Pedro Neto, intervento sbagliato di Hranac e rete decisiva di Francisco Conceiçao, che come un avvoltoio si avventa sulla sfera e la deposita in rete. È il 2-1 che fa esultare la Nazionale di Roberto Martinez.