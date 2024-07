Roma, ecco il vice Svilar: arriva lo svincolato Ryan

La società giallorossa ha raggiunto un’intesa di massima per Mathew Ryan, portiere classe 1992 di nazionalità australiana (ma in possesso anche del passaporto scozzese) e attualmente svincolato, dovrebbe diventare il nuovo secondo dietro a Svilar.



Inter, tutta su Cabal: pronta l’offerta per il centrale colombiano del Verona

Da ragazzino David Cabal divorava partite del Real Madrid e i suoi occhi erano tutti per l’idolo Sergio Ramos, cresciuto terzino e diventato grandissimo da centrale. Cabal il suo percorso lo ha fatto all’incontrario, dal centro è approdato alla fascia sinistra, ma quel che conta è il traguardo finale: la strada di questo mercato può condurlo all’Inter. Perché Simone Inzaghi, per tamponare l’emergenza nata dopo il ko di Buchanan in Coppa America, ha bisogno proprio di un giocatore come il colombiano del Verona: un jolly che sappia correre a sinistra, sulle zolle che sono di Dimarco, e all’occorrenza muoversi anche da vice Bastoni. E in viale della Liberazione sono pronti ad affondare il colpo, con il via libera della nuova proprietà: Oaktree li preferisce giovani, talentuosi e futuribili, il 23enne Cabal può spuntare tutte e tre le caselle.



Napoli, De Laurentiis in ritiro; Manna esclude l’acquisto di Gyokeres

Aurelio De Laurentiis saluta i tifosi nel ritiro estivo di Dimaro. Protagonista anche il nuovo ds del Napoli, Giovanni Manna, che ha escluso l’arrivo di Victor Gyokeres e sull’altro Victor, Osimhen, ha detto: “Ancora non sappiamo come andrà a finire”.

Oltre ad Aurelio De Laurentiis, a Dimaro si è visto anche Giovanni Manna, il nuovo direttore sportivo del Napoli, che mentre firmava autografi ai tifosi ha risposto ai curiosi circa i possibili affari estivi. L’ex dirigente della Juventus ha così escluso l’arrivo di Gyokeres. “Impossibile“, ha detto il ds.

Su Osimhen, invece, si è espresso così: “Victor è un professionista, un eccellente giocatore, un top player, io ci ho parlato e sa benissimo che non è cambiato assolutamente niente. E’ del Napoli, sa benissimo che chi è del Napoli deve lavorare e avere il giusto atteggiamento anche se c’è questo tipo di accordo che ancora oggi non sappiamo come andrà a finire“. Infine, ancora sul numero 9: “L’ho trovato col sorriso, conta il presente, oggi pomeriggio l’allenamento e l’atteggiamento con me e i compagni“.



Bologna, Ufficiale Zirkzee allo United. Il saluto ai tifosi

“Grazie, rossoblu. Non riesco proprio a trovare le parole per spiegare quanto significate per me – il messaggio di saluti del giocatore su Instagram – Lo stadio, la città, questa squadra, ma soprattutto la gente avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Spero, che per tutto il sostegno e la fiducia che mi avete dato, io vi abbia restituito qualcosa. Bologna è finalmente dove deve stare e io tiferò e tiferò per te a distanza! Ti Amo, Bolo. Per sempre”.

Zirkzee ha firmato un contratto fino al 2029 con opzione per un altro anno e guadagnerà intorno ai 3,5 milioni a stagione più bonus. “Dopo aver discusso con l’allenatore e i dirigenti del club, so quanto sarà entusiasmante il futuro qui e non vedo l’ora di fare la mia parte per raggiungere il successo con il Manchester United – le parole dell’olandese al sito ufficiale dei Red Devils – Sono un giocatore che ha sempre dato tutto per vincere; sono pronto per questa prossima sfida, per passare a un altro livello della mia carriera e vincere più trofei. È un privilegio entrare a far parte di un club così iconico. Adesso devo prendermi una breve pausa dopo essere stato con la Nazionale, ma tornerò pronto a lasciare il segno fin da subito”.





### ### ###



Prima il caos, poi il trionfo: Lautaro regala la Coppa America all’Argentina

Grazie a un gol decisivo dell’attaccante dell’Inter nel secondo tempo supplementare, l’Albiceleste conquista il sedicesimo titolo, secondo di fila. Finale iniziata con un’ora e 20 minuti di ritardo a causa di incidenti scoppiati all’esterno dello stadio.





### ### ###



Euro 2024, Spagna campione. De La Fuente: “Non si può essere più felici di così”

La Spagna vince Euro 2024 con merito, ma il ct Luis de la Fuente non vuole accontentarsi. Parlando ai media spagnoli al triplice fischio, il tecnico è euforico, e orgoglioso, ma per i suoi dovrà essere un punto di partenza e non di arrivo: “Spero che questo slancio serva a essere ogni giorno migliore. Si può sempre migliorare, questo è il nostro obiettivo, la virtù di questa squadra è che pensiamo sempre di essere un po’ migliori”.

Ma è pur sempre una vittoria: “Non si può essere più felici di così. Vedere la gioia dei tifosi, i giocatori… Oggi è stato un giorno meraviglioso, una squadra campione d’Europa è stata incoronata con merito”.



Euro 2024; Spagna campione grazie a Oyarzabal

La Spagna è campione d’Europa per la quarta volta nella sua storia meglio di ogni altra nazionale del continente. Vittoria per 2-1 sull’Inghilterra nella finale di Berlino aperta dal gol di Nico Williams in avvio di ripresa, assist del solito Yamal e raggiunta dal mancino vincente di Palmer prima che Oyarzabal regali la coppa alle furie rosse. Maledizione continua per gli inglesi alla seconda finale consecutiva persa.