Salerno: Dona un sorriso in pediatria

Domenica 3 marzo 2019, dalle ore 10.30 alle ore 13.00, nel Reparto di Pediatria e Chirurgia Pediatrica dell’A.O.U. "San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona" di Salerno.

Domenica 3 marzo alle ore 10.30, “DONATION Italia” www.donationitalia.org promuove, con una rete di associazioni salernitane e studentesche, una forte campagna di volontariato e solidarietà intitolata "Dona un sorriso in pediatria".

L'iniziativa si svolgerà presso il Reparto di Pediatria e Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona" di Salerno, ed è rivolta a chiunque desideri condividere un momento di serenità e simpatia con i bimbi del Reparto, donando giocattoli e portando un sorriso.

Nel corso della mattinata si svolgerà, infatti, un’esibizione musicale a cura della giovane salernitana Giovanna Naddeo del Rotaract Campus Salerno; un laboratorio musicale promosso dal duo heartbeat con Carmen Bevilacqua e Ciro Bove dell’associazione Amadeus; uno spettacolo offerto dall'illusionista Davide De Martiris per allietare i piccoli e i loro visitatori.

Madrina dell’iniziativa sarà la giovane e bella conduttrice di Rai Gulp, Annamaria Baccaro.

“Dona un sorriso in pediatria” è promossa da Donation Italia in collaborazione con Freedom, Associazione Ombra, Gera, Pro loco, Il Ponte per il futuro, Insieme per la Città, Sveja, Replay, Renovatio, Cooperativa sociale il sentiero e cooperativa sociale, Tertiummillennium (Sprar di Pontecagnano Faiano), Gli Angeli della Strada, Silver Club, Forum dei Giovani Regione Campania, Forum dei Giovani Pellezzano, Forum dei Giovani Baronissi, Forum dei Giovani Bracigliano, Croce Bianca Salerno, Osservatorio Università, Rete dei Giovani per Salerno, Insieme, SMS. Associazione Scuola Medica Salernitana, Coro Crescent, Associazione Culturale e Musicale Amadeus, LIPU, Lions Club, Univercity, Pro Loco Salerno, Città Visibile, Associazione Scuola Medica Salernitana, Coro Crescent, Associazione Culturale e Musicale Amadeus, LIPU, Lions Club, Univercity, Pro Loco Salerno, Città Visibile, Associazione Culturale il Galeone dei Sogni, ANED associazione cattolica Acerno, Davide De Matris Illusionista, CISL Giovani di Salerno, Pro Loco Olevano Sul Tusciano, LEO Salerno Host, Il villaggio di Esteban, S.O.Sosteniamo cooperativa sociale ONLUS, Rotaract club salerno, Centro coordinamento Salernitana club, Associazione Cuore Amico, Associazione studenti medicina Globuli Rossi e da una componente degli studenti del Liceo Statale “Alfano I” di Salerno.

Si ringraziano il Direttore Generale dell'A.O.U. "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" dott. Giuseppe Longo, il primario di Pediatria dott. Rosario Pacifico, l’addetto stampa dott.ssa Cinzia Ugatti, e il dirigente medico della Direzione Sanitaria Aziendale Dott. Antonio Della Vecchia.