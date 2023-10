Finito il Consiglio dei Ministri, il Governo ha tenuto una Conferenza stampa per elencarne i contenuti. Ovviamente, li ha riassunti la premier Meloni che, appena terminato il solito elenco di meraviglie prodotto dal governo, nonostante gli ostacoli prodotti da altri, se ne è andata evitando anche una singola domanda dei giornalisti... aveva da incontrare il re di Giordania:

"Scusatemi se non posso rimanere, purtroppo noi abbiamo dovuto fare il Consiglio stamattina perché il Ministro Giorgetti deve partire per un importante vertice internazionale, le cose si sono incastrate un po' così, però avete autorevolissime persone che risponderanno alle vostre domande. Grazie ancora, scusatemi".

Così, a spiegare la manovra ha lasciato non certo Tajani e Salvini, visto che, poverini, i conti non sono il mestiere loro, bensì i vertici de Mef, il viceministro Leo e il ministro Giorgetti... lo stesso che doveva partire per un importante vertice internazionale!

Così, Meloni ha riassunto i principali provvedimenti che rientrano nella legge di bilancio:

"È una Manovra per complessivi 24 miliardi, poco meno di 24 miliardi, che sono il frutto di quasi 16 miliardi di extragettito e per il resto di tagli di spese. È una Manovra che io considero molto seria, molto realistica, che non disperde risorse ma le concentra su alcune grandi priorità, continuando a seguire una visione che questo Governo ha messo in campo dall'inizio del suo mandato, nonostante un quadro che è abbastanza complesso: nel 2024 avremo circa 13 miliardi di euro di maggiori interessi sul debito da pagare, in forza delle decisioni assunte dalla Banca Centrale europea, e circa 20 miliardi di euro di superbonus. L'aumento dei tassi di interesse e il superbonus fanno complessivamente più della Manovra di bilancio. Ciò nonostante, riusciamo a confermare i provvedimenti che avevamo varato lo scorso anno e andiamo avanti lavorando sostanzialmente sulle stesse priorità. ...Tra le priorità: confermiamo per intero il taglio del cuneo fiscale per il 2024, l'aumento in busta paga che corrisponde a 100 euro al mese e coinvolge una platea di 14 milioni di cittadini. ... La priorità quest'anno è il rinnovo del contratto del comparto sicurezza. ...La rivalutazione delle pensioni cuba complessivamente 14 miliardi di euro, rivalutiamo al 100% le pensioni fino a 4 volte il minimo e poi a scendere. ...Sugli incentivi alla natalità, aggiungiamo ulteriori misure per un miliardo di euro che serviranno ad aumentare di un mese il congedo retribuito al 60% utilizzabile dal padre o dalla madre che andrà ad aggiungersi a un primo mese all'80%. Quindi maggiore risorse agli asili nido ma la misura più significativa riguarda la decontribuzione per le madri con due figli o più. Queste non pagheranno i contributi a carico del lavoratore che li pagherà lo stato. Una donna che mette al mondo almeno due figli ha già offerto al Paese un grande contributo. ...Sette miliardi di euro andranno al rinnovo dei contratti della Pubblica amministrazione con la priorità del comparto sicurezza e difesa. Del totale, due saranno messi per i lavoratori della sanità. Per tutto il settore sanitario sono previsti tre miliardi “destinati a un'unica priorità che è l'abbattimento delle liste d'attesa. ...Io sono molto fiera di questo lavoro che abbiamo fatto, sono molto fiera del risultato di questa Manovra, sono molto fiera di dire ancora una volta che c'è un Governo che non spreca risorse in cose inutili, che non spreca risorse in mille rivoli, che concentra le sue risorse su obiettivi chiari che si è dato, che continua a perseguire anno per anno, cercando di fare ogni anno un pezzetto e un altro passo in avanti".

Di seguito, invece, alcune delle dichiarazioni di Giorgetti:

"L'impostazione della manovra sarà seria e prudente, ci siamo concentrati a dare una forma di sollievo ai redditi medio bassi, per compensare la riduzione del potere di acquisto. La manovra conferma gli obiettivi approvati dal Parlamento con la Nadef. ...Ci sono delle variabili, che in questo momento non sono ponderabili ma che tutti voi potete immaginare monitoriamo, noi e tutti i miei colleghi ministri delle Finanze che incontrerò stasera in Lussemburgo. Stiamo monitorando perché, ad esempio per quanto riguarda l'energia, le previsioni erano favorevoli per quanto riguarda la discesa dei prezzi del gas e quindi dell'energia elettrica, finendo i sussidi che sono stati previsti fino a tutto il 2023. È chiaro che la situazione potrebbe evolvere in senso negativo rispetto a quelli che erano gli auspici. ...Sul canone Rai c'è un taglio da 20 a 15 euro in bolletta, cioè un quarto del canone non viene più pagato in bolletta. ... Lo dico incidentalmente, per togliermi un sassolino e uno sfizio: penso nel 2024 di poter finalmente incassare quelle ridotte disponibilità che dovrebbero derivarmi dalla privatizzazione di ITA airways, ... che noi abbiamo fatto e credo sia un risultato storico rispetto a 30 anni di vane discussioni mediatiche, e che però siamo ancora alla discussione della pre-notifica a livello comunitario. ... Io spero onestamente che entro la fine di ottobre la notifica finale possa essere depositata e le centinaia di richieste assolutamente legittime che la commissione, la DG Competizione ha fatto possano permetterci di finalizzare l'operazione. ... Molti se ne sono dimenticati ma nel 2024 potrebbe chiudersi questa prima privatizzazione, anzi devo ringraziare i commissari straordinari Alitalia che stanno miracolosamente chiudendo l'amministrazione straordinaria portando a compimento gli obiettivi e probabilmente restituendo anche qualche residuo allo stato, e non è così normale. ...Sul Mes, il governo farà quello che dirà il parlamento, quindi aspettiamo la decisione del Parlamento che ha scritto in modo chiaro nella decisione di rinvio, tutta una serie di riflessioni. I lavori sono in corso ma abbiamo tempo fino a fine anno e non a fine mese. ...Sulle pensioni sarà molto più restrittivo l'accesso alla pensione anticipata. Ho visto fiorire mille proposte che non sono mai entrate nella testa del ministro che stava scrivendo la legge.Sul ponte sullo stretto, l'investimento sarà di 12 miliardi con un orizzonte pluriennale con quote di investimento a salire [ma non ha specificato quanti dei 12 miliardi sono stati stanziati per il 2024 e per fare cosa, visto che gli espropri per gettare le basi dei piloni non sono mai stati fatti, ndr].Le opere del PNRR in manovra sono tutte ricomprese, concentrate tra il 2025 e il 2026 [i soldi del Pnrr si spenderanno allora in due anni?, ndr].

Questi i primi commenti dalle opposizioni.

Partito Democratico:

"È una legge di bilancio assolutamente non all'altezza della situazione difficile che sta vivendo il Paese. Sulla sanità, tema sul quale avevamo chiesto un'attenzione particolare Giorgia Meloni non mette nemmeno i 7 miliardi che servivano a non ridurre i livelli di spesa di quest'anno, questo significa tagli ai servizi. E non si pensi di ridurre le liste d'attesa solo caricando di ulteriore lavoro il personale sanitario che è già al limite, senza sbloccare le assunzioni.Non si prevedono risorse sufficienti per i servizi essenziali come la scuola e i trasporti pubblici. È una manovra senza visione strategica, senza misure in grado di ridare slancio all'economia e agli investimenti, fatta per dare qualche contentino ma che, alla fine, non migliorerà le vite degli italiani. Tantomeno quelle dei 3.5 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri che il governo ancora una volta Meloni ha ignorato non occupandosi dei loro salari, che restano fra i più bassi in Europa".



Movimento 5 Stelle:

"Nella conferenza stampa sulla Manovra è andata via senza rispondere alle domande dei giornalisti. D'altronde che cosa avrebbe dovuto dire? Non ha previsto nulla contro il carovita, il caromutui e il caro carburante.Non mette nemmeno 1 euro in più nelle buste paga dei lavoratori, perché si limita a fare il compitino di confermare un taglio del cuneo fiscale che già esiste. Hanno attaccato la Fornero, ma alla prova dei fatti il ministro Giorgetti oggi dichiara che "sarà molto più restrittivo l'accesso al pensionamento anticipato". Nessuna traccia delle pensioni minime a 1000 euro, invece viene definitivamente cancellata Opzione donna. Niente per scuola e sanità, che torna a livelli di investimento rispetto al Pil inferiori al pre-pandemia.Una Manovra insignificante e dannosa che in un momento di grandi difficoltà economiche per i cittadini lancia un messaggio chiaro: arrangiatevi".



Sinistra Italiana e Verdi:

"Non può esserci altra definizione, di fronte alle chiacchiere della conferenza stampa. Non esistono i 100 euro in busta paga, con il cuneo fiscale, sono molti meno, come si è visto purtroppo nei mesi scorsi.Sulla sanità il gioco di prestigio è persino peggiore, perché non c'è alcuna risorsa aggiuntiva allo stretto necessario del rinnovo di contratto del personale e soprattuto, sono insultanti le parole di Meloni che parla di somma mai investita. La somma mai investita è quella degli italiani, costretti a spendere 40 miliardi di euro nella sanità privata pur di curarsi.Ma d'altra parte, da chi ha promesso il taglio delle accise e poi ha fatto il contrario, non ci si poteva aspettare altro".



Azione:

"La manovra presentata dal Governo è populista e pericolosa. Quattordici miliardi di tagli provvisori di tasse fatti in deficit, cioè indebitando i cittadini. Poco e nulla su sanità e scuola, i diritti fondamentali dei cittadini oggi compromessi. Dal PNRR (dove il confronto con la Spagna è impietoso) alla politica industriale, questo Governo non sta riuscendo a far accadere nulla. Abbiamo sempre riconosciuto le difficoltà del contesto e gli errori dei governi passati (il buco del superbonus), ma questa risposta peggiora la condizione di insicurezza finanziaria del paese in un contesto internazionale instabile e incerto. Loro se ne assumeranno la responsabilità, noi ne pagheremo il conto. Purtroppo".





Crediti immagine: Palazzo Chigi