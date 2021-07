Nonostante, come da lui stesso dichiarato, il nuovo segretario alla Salute del governo Johnson si sia vaccinato con AstraZeneca, anche Sajid Javid oggi è risultato positivo al Covid.

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.



Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT — Sajid Javid (@sajidjavid) July 17, 2021

In fondo niente di così straordinario, visto che nelle ultime 24 ore il Regno Unito ha registrato più di 50.000 casi di contagio per il secondo giorno consecutivo, per la precisione 54.674 dopo i 51.870 di venerdì, mentre sono stati 41 i decessi entro 28 giorni dal riscontro della positività.

In pratica, la Gran Bretagna sta per registrare il picco dei contagi registrato tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, con la possibilità di superarlo e di molto.

Infatti, in Inghilterra non c'è alcuna intenzione, nonostante l'espandersi del contagio, nel tornare indietro rispetto alla decisione di ritirare le ultime restrizioni anti-Covid da lunedì prossimo.

Oltretutto, qualsiasi tipo di prudenza è stata messa al bando, come dimostrato dall'organizzazione della fase finale di Euro 2020 che si è svolta a Londra la scorsa settimana e dalle tribune stracolme di Silverstone per il GP di Formula 1, che possono contenere più di 100mila persone, di questo fine settimana.

Secondo uno studio del Public Health England, agenzia che dipende dal ministero della Salute, due dosi del vaccino AstraZeneca sono efficaci fino al 60% per evitare i sintomi causati dalla variante Delta del Covid, mentre la percentuale sale all'88% per i vaccinati Pfizer.

Inoltre, sempre secondo il PHE, entrambi i vaccini sarebbero comunque efficaci, sempre in relazione alla variante delta, nel prevenire i ricoveri: Pfizer per il 96% con due dosi, AstraZeneca per il 92%... sempre dopo due dosi.

Pertanto, sperando di raggiungere il prima possibile la copertura totale di persone vaccinate, che adesso in Gran Bretagna è vicina al 68% per coloro a cui è stata iniettata la doppia dose mentre è dell'88% quella che comprende anche coloro che hanno ricevuto almeno una dose, il governo Johnson ha scelto la strada del "libero contagio" per arrivare all'immunità di gregge o di comunità, comunque la si voglia chiamare.

Per l'ex segretario alla Salute Jeremy Hunt, adesso presidente del comitato ristretto per la Salute dei Commons, c'è però il pericolo che l'Inghilterra in autunno rischi di dover rispristinare le misure di distanziamento se i tassi di ospedalizzazione nelle prlossime settimane continueranno ad aumentare, definendo già grave adesso la situazione del servizio sanitario nazionale.