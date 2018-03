Saranno Fiorentina ed Inter a sfidarsi in finale per l'edizione 2018 della Viareggio Cup

Si sono svolte oggi le semifinali della Viareggio Cup, il torneo di calcio riservato alle squadre "primavera", giunto quest'anno alla 70.esima edizione.

Allo stadio Bresciani di Viareggio si sono affrontate nel primo pomeriggio Juventus e Fiorentina, un classico del calcio italiano, mentre alle 17, a La Spezia, si sono sfidate Inter e Parma.

La prima semifinale ha visto i viola prevalere con un netto 4-1 sui bianconeri. La partita si è subito messa in discesa per la Fiorentina che nel primo quarto d'ora era già in vantaggio per 2-0 con le reti di Lakti (8') e Diakhate (14'). Poca Juventus nel corso del primo tempo. Solo ad inizio ripresa i bianconeri sembrano risvegliarsi, tanto che Montaperto (6') riesce ad accorciare le distanze. Ma è un fuoco di paglia. Dopo un paio di minuti, Gori (8') porta la Fiorentina sul 3-1, ristabilendo il distacco di due reti. Nel recupero, Diakhate (47') va ancora in gol chiudendo la partita sul 4-1.

L'altra semifinale tra Inter e Parma è stata invece una partita dove il risultato è sembrato incerto per gran parte dell'incontro. L'Inter è andata in vantaggio con Rover al 39' del primo tempo, ma il Parma ha impegnato spesso i nerazzurri, tanto da fallire ad inizio ripresa un'occasione colossale con Colley per riportare il risultato in parità. Venute meno le energie, l'Inter ha chiuso la partita al 75', con il gol di testa di Nolan che messo dentro un cross da calcio d'angolo.

Il 28 marzo, alle 15, saranno così Inter e Fiorentina a trovarsi di fronte in finale, con i viola in cerca di rivincita per riscattare la sconfitta della sfida ad inizio estate dello scorso anno in cui i nerazzurri si aggiudicarono per 2-1 il campionato Primavera 2016-2017.