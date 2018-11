6 novembre, Fidelio Milano @ The Club presenta Zorzi feat. Rettore in "Se Mi Lasci Non Vale"

Tommaso Zorzi, ironico, affascinante e dissacrante blogger & personaggio televisivo (Pechino Express - Rai 2, Dance Dance Dance - Fox, Riccanza - MTV) presenta il suo primo scintillante singolo "Se Mi Lasci Non Vale" martedì 6 Novembre 2018 al Fidelio Milano @ The Club, lo storico martedì notte che fa scatenare da decenni tutti nottambuli del Nord Italia e non solo. "Se Mi Lasci Non Vale" si può ascoltare a questo link: http://l.ead.me/portamiilpos

Tommaso Zorzi inizia il suo percorso musicale su EGO e presenta al Fidelio Milano "Se Mi Lasci Non Vale", un brano realizzato in collaborazione con la celebre artista Donatella Rettore, una versione moderna dell'omonima hit interpretata da Julio Iglesias nel 1976. Come presentarla al meglio se non con un evento esclusivo a Milano, nella sua città, durante un party da sempre pieno di VIP, personaggi, & presunti tali, imprenditori & perdigiorno, fashion people (...)?



La presentazione prende vita martedì 6 Novembre dalle 21:30, nella scatenata atmosfera del party Fidelio Milano @ The Club (Corso Garibaldi 97). Insieme a Tommaso Zorzi saranno presenti personaggi illustri del mondo della televisione, opinionisti, artisti e giornalisti. Durante il party Fidelio Milano @ The Club e durante la presentazione saranno effettuate riprese per il video del brano e per il programma tv Riccanza (MTV).

Al Fidelio ogni martedì si balla con musica house di grande qualità sonora (e non solo). Come ogni primo e terzo martedì del mese da 105 In Da Klubb arriva un grande dj: questa volta al mixer c'è Andrea Belli. Con lui al mixer ci sono pure Stefano Pain, Elenoir ed Ale Bucci. Alla voce invece arriva Pietro Civera. Le performance sono invece quelle degli EWS Performers.

COS'È FIDELIO MILANO?

Fidelio non è solo una splendida opera di Ludwig Van Beethoven. E' la parola segreta che gli invitati al party di "Eyes Wide Shut", il capolavoro di Kubrick, devono pronunciare per poter entrare in un mondo fatto di sensualità… Un vortice nottambulo in cui Tom Cruise e Nicole Kidman non possono non cadere. E da tante notti, Fidelio Milano è pure, per molte e molti nottambuli, soprattutto, il martedì di tutto il nord Italia. E' un party decisamente storico: il 12 dicembre 2017 ha celebrato 18 anni di notti folli...

I dj, professionisti come Stefano Pain, Ale Bucci sanno ed Elenoir sempre come emozionare. I ballerini sono veri performer e fanno parte del collettivo EWS. Ricercare, innovare, sperimentare… Fidelio è la one-night del gusto del bello e dell'innovazione della tradizione della night life italiana. Il focus dello staff Fidelio è da sempre quello di produrre eventi notturni di alta qualità nel rispetto della migliore tradizione italiana.

Party people, addetti ai lavori dell'intrattenimento, nottambuli, perditempo professionisti, modelle & colleghi in libera uscita, universitari con il libretto non poi così denso di esami, imprenditori di successo, imprenditori sull'orlo d'una crisi di nervi, start upper sulla cresta dell'onda e colleghi ancora sott'acqua, veri vip e presunti tali (molti primi, ma molti di più i secondi)... Al Fidelio, a Milano, ogni martedì notte, da sempre (il party ha compiuto 18 anni, un paio di ere geologiche in ambito nottambulo) si balla forte. Spesso con personaggi come Paris Hilton, che qualche notte fa dal Fidelio è passata come semplice cliente dopo aver fatto presenza per lavoro altrove, in città. Al Fidelio chiunque può sentirsi una stella della notte. Anzi, deve farlo. Così si diverte di più.

La novità per Fidelio Milano nella stagione 2018 - 19 è una bella collaborazione musicale con HJM Promotion che regala al party il sound di 105 Indaklubb al Fidelio. Due volte al mese, ogni primo e il terzo martedì, il pubblico del Fidelio si godrà in anteprima ciò che gli ascoltatori di IndaKlubb ascolteranno il venerdì successivo sulle frequenze di Radio 105 a partire dalle 1 di notte. In console si alternano grandi dj italiani come Andrea Belli e Gabry Venus.

