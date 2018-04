Scontri Liverpool-Roma: ecco cosa rischia la società giallorossa

Cosa rischia la Roma dopo gli scontri avvenuti prima e dopo la sfida di Champions League ad Anfield contro il Liverpool?

Dopo la nota dell’Uefa riguardo gli scontri tra i tifosi del Liverpool e quelli della Roma, nella quale ha annunciato “provvedimenti serissimi” verso il club giallorosso e i suoi tifosi, rimane da chiedersi quali possano essere queste sanzioni e cosa effettivamente rischiano la Roma e i suoi sostenitori.

La Roma, visti i precedenti analoghi, potrebbe incorrere in una grossa multa. Altra possibilità, piuttosto concreta, è quella del divieto delle trasferte per i tifosi giallorossi, anche per un periodo lungo che potrebbe comprendere l’intera prossima stagione europea.

Meno probabile è che il club giallorosso giochi le partite casalinghe – compreso il ritorno contro il Liverpool – a porte chiuse: questo perché i fatti sono accaduti in Inghilterra.

La società è pronta, in caso di sanzioni considerate troppo severe, a contestare i provvedimenti. La difesa sarebbe tesa a dimostrare come ci sia stato un mancato controllo della polizia inglese.