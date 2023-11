Claudio Descalzi: “Eni è l’esempio di un’Italia forte, positiva, rispettosa, capace di adattarsi e trasformarsi, e di raggiungere risultati incredibili”.



Claudio Descalzi: Eni capace di evolvere costantemente, di innovare, di anticipare i cambiamenti

Il Presidente Giuseppe Zafarana e l’AD Claudio Descalzi hanno celebrato lo scorso 10 ottobre i 70 anni di Eni nel corso di un evento in programma presso il contesto architettonico del Gazometro di Roma Ostiense. In un video-messaggio, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato il ruolo di Eni nell’accompagnare la crescita del Paese. “In questi 70 anni di storia Eni è stata capace di evolvere costantemente, di innovare, di essere pioniere dei cambiamenti, di anticiparli. Allo stesso modo, negli ultimi anni, nel creare e intraprendere il nostro percorso di transizione energetica ci siamo trasformati in modo profondo, non solo in termini di strategia e azioni ma di cultura interna”, ha ricordato l’AD Claudio Descalzi nel suo intervento.

Nel tempo “siamo diventati un alleato importante per lo sviluppo sostenibile del Paese, ruolo che oggi continuiamo ad assolvere come leader della transizione e garante della sicurezza energetica nazionale. La nostra strategia di decarbonizzazione al 2050 è fatta di soluzioni, servizi e prodotti che contribuiranno alla neutralità carbonica. Per concretizzarla, puntiamo sulle competenze delle nostre persone e su una profonda trasformazione aziendale, basata sulla diversificazione tecnologica ed energetica. Grazie alla presenza globale che abbiamo costruito, possiamo affrontare le sfide del settore energetico e, al tempo stesso, promuovere l’accesso all’energia e lo sviluppo locale nei Paesi in cui operiamo”.



Claudio Descalzi: puntiamo sulle competenze delle nostre persone e su una profonda trasformazione aziendale



L’AD Claudio Descalzi, ricordando il ruolo di Eni nel diventare un alleato importante per lo sviluppo sostenibile del Paese nonché il valore “della nostra strategia di decarbonizzazione al 2050, fatta di soluzioni, servizi e prodotti che contribuiranno alla neutralità carbonica”, ha rimarcato l’impegno di quanti lavorano all’interno del Gruppo per sostenerne quotidianamente la crescita. Come infatti ha ricordato l’AD “abbiamo tutti imparato a pensare e agire in modo diverso: nuovi modelli industriali, nuovi business, ricerca e innovazione continua, con un approccio costantemente volto all’integrazione”.

Fondamentale poi l’approccio adottato nei Paesi in cui opera: “Abbiamo accresciuto la capacità di integrarci nelle comunità dei Paesi in cui operiamo, lavorando per supportarne lo sviluppo, costruendo una relazione e una fiducia tali da essere considerati parte delle loro realtà: un grande valore nel lungo periodo, che supera quello del profitto nel breve”. Cooperare e creare forti alleanze è la chiave: “Per noi lavorare in un Paese significa lasciare al mercato domestico buona parte dell’energia che produciamo, creare lavoro e diffondere l’accesso all’energia, promuovere sviluppo sanitario, imprenditoriale, agricolo, scolastico”. Questa Eni, ha ribadito infine l’AD Claudio Descalzi, è “l’esempio dell’Italia forte, positiva, rispettosa, capace di adattarsi e trasformarsi, e di raggiungere risultati incredibili”: l’Italia che “portiamo ogni giorno nel mondo, con orgoglio”.