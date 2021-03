Ha superato la soglia dei 200mila morti con coronavirus, 200.211 per la precisione in base a quanto riportato dal ministro della Salute nel bollettino quotidiano, così il Messico è diventato il terzo Paese al mondo per numero di vittime, dietro a Stati Uniti e Brasile, con quest'ultimo che nelle passate 24 ore ha registrato per la prima volta oltre 3mila vittime in un giorno.

Sono ormai quasi 300mila i morti con Covid in Brasile dove la situazione, come affermano in molti, sarebbe oramai fuori controllo. Nessun mea culpa da parte del presidente Jair Bolsonaro che finora ha ripetutamente minimizzato la gravità della pandemia, sollevando dubbi sui vaccini e promuovendo come cura al Covid farmaci non riconosciuti efficaci come l'idrossiclorochina.