Decollato da Nairobi poco prima delle 17, l'Executive One Foxtrot con a bordo la first lady di ritorno dalla sua visita in Kenya ha fatto scalo a Napoli presso la base navale americana di Capodichino.

L’aereo è atterrato alle 21:45 per fare rifornimento prima di riprendere la rotta per Washington. Durante lo scalo Jill Bien è scesa dall'aereo per salutare i vertici militari della base, con cui ha scambiato qualche parola e si è fatta una foto.

Ma oltre al rifornimento di carburante, lo scalo dell'aereo presidenziale aveva anche un motivo tecnico altrettanto importante: dieci margherite e nove pizze alla diavola con salame, ordinate in volo, e ritirate all’aeroporto.

Le pizze sono state preparate da Enzo Coccia, titolare di un locale storico di Napoli, che le ha portate personalmente alla base alle 21:30 per una rapida consegna a bordo per una cena napoletana durante il ritorno negli Stati Uniti.

L'aereo, infatti, dopo aver effettuato il prezioso carica è decollato subito dopo.