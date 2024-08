Un evento da non perdere per gli amanti della montagna e dei formaggi di Malga si terrà ad Asiago (VI) dal 6 all'8 e dal 13 al 14 settembre, in occasione della dodicesima edizione di Made in Malga.

Nell'occasione circa ottanta casari presenteranno le loro eccellenze, accompagnati da produttori di birra artigianale di montagna provenienti da diverse regioni italiane.