Salutato ai suoi tempi come il più grande artista vivente, Antonio Canova (1757-1822) espresse il suo genio non solo attraverso la concezione magistrale e la scultura delle sue sculture, ma anche nella meticolosa orchestrazione della loro esposizione. Arricchendo le sue figure di marmo accanto a calchi in gesso di opere antiche, bagnandole a lume di candela, macchiandole e incerandone le superfici e persino mettendole in movimento su basi rotanti, Canova ha sfidato il suo pubblico a ripensare la natura stessa della scultura.

I significati e l'impatto della scultura di Canova dipendevano in parte significativa dai modi in cui lui e i suoi mecenati li esibivano. Lo stesso Canova iniziò a mettere in scena il suo lavoro a Roma negli anni 1780. I suoi clienti, seguendo l'esempio dell'artista, hanno successivamente allestito le loro mostre drammatiche sull'opera di Canova.

Queste mostre avevano molteplici funzioni. Da un lato, hanno permesso a Canova di mostrare il suo talento artistico e hanno permesso ai suoi clienti di pubblicizzare la loro ricchezza e buon gusto. Ancora più importante, tuttavia, queste mostre hanno richiesto agli spettatori di trasformare la loro interazione con le sculture di Canova in momenti performativi in ​​cui hanno mostrato le proprie conoscenze storiche, culturali e artistiche.

Gli spettatori del lavoro di Canova hanno svolto la propria posizione di osservatori e, in effetti, la mia tesi di laurea è tanto preoccupata per l'accoglienza delle sculture di Canova quanto lo è con le strategie espositive di lui e dei suoi sostenitori. Non solo i resoconti degli spettatori rivelano spesso le particolarità delle mostre stesse, ma l'intensità delle risposte degli spettatori al lavoro di Canova indica anche il modo in cui le sue sculture hanno assunto una grande varietà di significati che lui e i suoi clienti non potevano sempre controllare.

Altrettanto sorprendente è il modo in cui diversi visitatori hanno continuato a trovare significato, validità e argomenti di discussione nel lavoro di Canova nonostante sessant'anni di cambiamenti politici, storici e sociali. Durante molte trasformazioni, le sculture di Canova sono rimaste un punto focale per le discussioni di politica, patrimonio culturale, archeologia, intesa, produzione artistica e sviluppo della storia dell'arte stessa.

A Roma, ad esempio, Canova fu introdotto a un serio studio dell'antico e fu lì che iniziò a confrontare le sue opere d'arte con antichi capolavori. L'esibizione di Perseo trionfante accanto a un cast dell'Apollo del Belvedere, ad esempio, ha generato conversazioni sulla natura dell'imitazione e sull'importanza che le circostanze politiche avevano sulla comprensione del suo lavoro.

A Napoli, invece, la mostra di Venere e Adone in un tempietto nel giardino di Francesco Maria Berio, Marchese di Salza, ha avviato un dibattito a livello cittadino sui modi di produzione artistica e sui mezzi migliori per comunicare tali possibilità artistiche a un pubblico.

A Venezia, nel 1817, Leopoldo Cicognara contrappose la Polinnia di Canova con dipinti antichi veneziani recentemente restaurati, tra cui l'Assunzione della Vergine di Tiziano, nella nuova galleria di pittura pubblica dell'Accademia di Belle Arti. Questa mostra ha riaffermato l'autorità artistica veneta in un momento in cui le fortune politiche di Venezia erano al loro nadir.

Dato il primato che l'arte francese ha avuto nello studio del diciannovesimo secolo, si spera che una seria rivalutazione di questo periodo contribuirà a una rinnovata comprensione dell'importanza che l'Italia ha avuto per la storia dell'arte a cavallo del secolo.

Tuttavia, concludiamo concentrandoci su Parigi. Fu lì, nella capitale francese, che la mostra della Maddalena penitente di Canova nella casa di città di Giambattista Sommariva lanciò una discussione sull'espressione e sulla risonanza emotiva dell'arte. La disperazione della penitente Maddalena incoraggiò l'auto riflessione degli spettatori, e così facendo rafforzò le nozioni di individualità e di sé, stabilì la scultura come un'opera particolarmente "francese" e moderna, e forse ancora più importante, forgiò un legame diretto tra risonanza emotiva e valore estetico .

In tutta Europa, la messa in scena delle sculture organizzata da Canova e dai suoi mecenati ha generato discussioni sui modi appropriati di guardare, parlare e scrivere sulla scultura. Le reazioni alle opere di Canova hanno ispirato dibattiti di ampia portata sulla natura della produzione artistica, la scrittura della storia dell'arte, il contesto e il significato delle mostre e le reazioni emotive personali alle opere d'arte.

