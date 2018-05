I Decibel di “L’ANTICRISTO”, captati da Roma a Milano...”Se vi sembran pochi”!

Un successo il tour durante il quale i Decibel presentano il nuovo disco di inediti “L’ANTICRISTO”, oltre a esibirsi nei loro più grandi successi: martedì 15 maggio, all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Intanto è in rotazione radiofonica, “La banca” nuovo singolo dei Decibel estratto da “L’Anticristo”.

Solo un antipasto end-to-end. Oggigiorno, la fiducia è cosa rara: ecco perché l’autenticità e le esperienze autentiche sono più preziose e quindi direttamente al Teatro Nazionale di Milano, più che mai domenica 20 maggio, perché durante la data milanese del tour ci sarà un ospite speciale: MIDGE URE degli Ultravox.

Midge Ure dichiara: «Dopo l'esibizione al Festival di Sanremo, i Decibel mi hanno invitato a ripetere l'esperienza, questa volta durante il loro tour. Davvero non vedo l'ora di salire sul palco con loro e di suonare al concerto di Milano.»

In merito alla presenza speciale di Midge Ure durante la data milanese, Enrico Ruggeri afferma: «Se dovessi scegliere il momento da incorniciare tra i miei Festival di Sanremo, pur avendone vinti due e fatto incetta di premi, non avrei dubbi: opterei per quei quattro minuti nei quali sono stato sul palco con i miei amici Silvio e Fulvio cantando la nostra canzone con Midge Ure. Lui è un’autentica icona del rock, autore di canzoni memorabili e performer eccelso. Adesso è il momento di ripetere, amplificata, quella fantastica emozione, dividendola con il pubblico dei miei concerti. Stiamo pensando a qualcosa di memorabile.»

“L’ANTICRISTO” (Sony Music Italy) che è stato anticipato dal brano portato in gara al 68° Festival di Sanremo, “Lettera dal Duca” (video al link http://www.vevo.com/watch/decibel/Lettera-dal-Duca-(Sanremo-2018)/IT5081800017), è disponibile in versione CD e doppio LP.

FOTO di Riccardo Ambrosio

_©Angelo Antonio Messina