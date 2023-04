Masenzolo, dj producer 24enne, ha appena pubblicato il suo primo album, "Fantasy". Il disco, distribuito da Universal Music Italy, è un viaggio musicale pieno di energia, ritmi e melodie, dal sound e dell'appeal decisamente internazionale. Originario di Vercelli, Alessandro Masotti, questo il suo vero nome, ha già una notevole esperienza, che si sente tutta nelle 12 tracce di "Fantasy", un album con canzoni che regalano emozioni intense e sonorità molto diverse tra loro da traccia a traccia.



Masenzolo infatti ha già diviso il palco con artisti come VINAI, Will Sparks, Tigerlily, Merk & Kremont, con tracce supportate da realtà e artisti di riferimento come Spinnin' Records, Nicky Romeo, Dimitri Vegas & Like Mike, Tomorrowland e Showtek. Si è appena esibito a Miami durante la recente Miami Music Week. Con "Fantasy" ha deciso di proporre un disco 'slap trap' che non sia solo efficace sul dancefloor, ma racconti in musica tutta la sua vita.



"Poco più di un anno fa ho perso tutto ciò in cui credevo, proprio quando tutto sembrava andare bene. Pensavo di non riuscire ad andare avanti, ma chiudendomi in studio con mio fratello Andy Zeet, ho trovato la forza di superare l'ennesima sfida che la vita ha deciso di mettermi davanti", spiega l'artista. "Avevo il bisogno di cambiare tutto nella mia vita, prima che tutto cambiasse me. Di conseguenza è cambiata anche la mia visione di musica. Ho deciso per la prima volta di fare musica col cuore e non per la dancefloor, raccontando tutto ciò che ho vissuto quest'anno". Il risultato, "Fantasy", è un album d'esordio personale, efficace e pronto per farsi sentire in tutto il mondo.



Masenzolo: "Fantasy" (Universal Music Italy), l'album d'esordio

