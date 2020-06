Sabato 6 giugno, a Torino, Como, Mestre, Bologna, Firenze, Napoli, Bari... migliaia di persone hanno manifestato anche in Italia per dire no al razzismo in favore del movimento Black Lives Matter per ricordare che anche le vite dei neri contano.

Hanno manifestano in ricordo di George Floyd, per ricordare ai razzisti che in una società civile degna di questa nome nessuna persona vale meno di un'altra.

A scendere in piazza è stata l'Italia perbene, quella che dice no all'odio, al razzismo... e di conseguenza al fascismo.

Un Italia perbene che si distingue da quella dell'odio razziale nascosto vigliaccamente e indegnamente dietro i sorrisi, i selfie, i rosari, i vangeli e il tricolore.

L'Italia perbene esiste ancora, per fortuna, ed è capace di farsi sentire.