Oltre a non escludere la possibilità di una "seconda ondata", il ministro della Salute, Roberto Speranza ha confemato la "linea dura", dell'italia per i viaggiatori ce provengono dai Paesi extra Schengen.

Andiamo per ordine.

Intervistato questa mattina dalla trasmissione Agorà, Rai 3, Speranza ha dichiarato:

"La seconda ondata non èp certa... chiaramente noi ci auguriamo che non ci sia, ma la comunità scientifica dice che è possibile. Di fronte a un rischio possibile abbiamo bisogno di fare due cose. La prima è conservare atteggiamenti di prudenza e di cautela attraverso le tre regole fondamentali: utilizzo delle mascherine, evitare assembramenti, conservare le misure igieniche. La seconda, invece, riguarda le istituzioni e cioè continuare a rafforzare il servizio sanitario nazionale".



Per quanto riguarda gli arrivi in Italia di cittadini extra Schengen, quindi da Paesi europei al di fuori di quel trattato e da Paesi non europei, questa è la posizione attuale del nostro Paese, riassunta dal ministro della Salute:

"La situazione a livello globale resta molto complessa. Dobbiamo evitare che vengano vanificati i sacrifici degli italiani negli ultimi mesi".

Pertanto, con l’ordinanza del 30 giugno 2020 l’Italia sceglie la linea della prudenza e mantiene in vigore l’isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria per tutti i cittadini provenienti dai Paesi extra Schengen.

La misura si applica nel nostro Paese anche ai cittadini dei 14 Paesi individuati dall’Ue nella "lista verde", da e per i quali ci si può muovere liberamente dal 1° luglio.

Nel testo si aggiunge anche la comprovata ragione di studio ai motivi che consentono l’ingresso nel territorio nazionale. Le altre motivazioni per l’arrivo in Italia sono le comprovate esigenze lavorative, i motivi di salute e l’assoluta urgenza.





Ordinanza 30 giugno 2020

www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=74695&parte=1%20&serie=null

Covid-19 - Viaggiatori

www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto