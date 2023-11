Se dovessi scegliere uno sport in grado di catturare l'entusiasmo di migliaia di persone ogni anno, il calcio si pone immediatamente come la prima opzione. Esaminiamo insieme come il Giappone ha reinterpretato e narrato questo sport attraverso i Manga.



Blue Lock



Iniziamo con un titolo più recente, Blue Lock, creato da Muneyuki Kaneshiro e illustrato da Yusuke Nomura. Questo manga è stato pubblicato nel 2018 sulla rivista giapponese Weekly Shōnen Magazine e continua a godere di un notevole successo, con oltre 4 milioni di copie vendute fino al 2021. Nel mese di ottobre 2022, ha anche ricevuto un adattamento anime, attirando un pubblico ancora più vasto a livello mondiale.

COME RECUPERARE IL MANGA: Potete trovare la serie su Amazon o sul sito di Panini Comics.







Captain Tsubasa

Passiamo ora a un "classico" intramontabile, Captain Tsubasa. Scritto e illustrato da Yoichi Takahashi, è uno dei manga calcistici più iconici e influenti di tutti i tempi. La serie ha fatto il suo debutto nel 1981 sulla rivista giapponese Weekly Shōnen Jump e ha conquistato il pubblico italiano con la trasmissione dell'anime Holly e Benji nel 1986 su Italia1.

COME RECUPERARLO: Se ancora non avete letto quest’opera potete leggerla tutta grazie ad una nuova Edizione realizzata da Star Comics che trovate anche in vendita su Amazon. Tuffatevi nella lettura!







Giant Killing

Un'altra opera dedicata al calcio è Giant Killing, creata da Masaya Tsunamoto e illustrata da Tsujitomo. Questo manga ha visto la luce per la prima volta nel 2007 sulla rivista giapponese Weekly Morning. Con un totale di 61 volumi, la serie offre una prospettiva unica sul calcio, sottolineando l'importanza della leadership, della tattica e della determinazione nel raggiungimento del successo.

COME RECUPERARLO: Se vi interessa leggere questa seria la potete recupera su Amazon o sul sito di Panini Comics