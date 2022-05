Il 24 Maggio, su tutte le piattaforme esce EL PAM PAM RMX!... ovvero, EL PAM PAM è tornato, con Cecilia Gayle ovviamente!



Uscito nel 1998, ormai oltre vent'anni fa, EL PAM PAM ha regalato a Cecilia Gayle il successo mondiale, oggi ritorna con suoni attuali ma con la stessa energia e calore. "Non ti stanca, lo senti addosso, per me è come un multivitaminico capace di strappare a tutti solo sorrisi", ha dichiarato Cecilia Gayle. L'artista, che ha fatto parte del cast di Domenica In e su Instagram regala ogni giorno energia ai suoi oltre 50.000 fan. La produzione della nuova versione, tutta da ballare, è a cura di Noseal, cantante ballerino di "Amici" edizione numero sette, che partecipa al brano anche con un featuring che dà una carica notevole a EL PAM PAM RMX.



Nel tempo Cecilia Gayle, originaria della Costarica, ha messo a segno altri successi come "El Tipitipitero", "Jinga, jinga!" e "Aquì", inserite in innumerevoli compilation di musica latinoamericana, ma EL PAM PAM resta un capitolo a parte, un successo assoluto. Il brano è da tempo un vero evergreen, pronto a far scatenare anche le nuove generazioni.



Il video di EL PAM PAM REMIX, girato a Mondello, in Sicilia, ripropone, in chiave reggaeton e dance, un successo che torna a far ballare e a coinvolgere anche durante la calda estate 2022, in un mix di tradizione e innovazione si preannuncia come la colonna sonora perfetta per muoversi a tempo di notte, di sera... e non solo!