La colpevole normalità di Dario Franceschini nel voler fare politica in un Paese anormale

L'unica cosa di cui possiamo esser certi è che l'Italia, almeno per quanto riguarda la politica, è un Paese dove regna, incontrastata, l'anormalità. Quindi, per essere considerati normali è d'obbligo essere anormali. Ovviamente, va da sé, che chiunque si comporti normalmente finisca per essere un anormale.

Opportunismo e convenienza personale sono le cause che stanno alla base di questa anormalità.

E a tal punto questo "virus" si è radicato nella politica italiana che ha finito per contagiare non solo i partiti al governo, ma anche quelli all'opposizione. Ne è un esempio quanto accaduto lunedì a Dario Franceschini, del Partito Democratico, che ha avuto la "disgrazia", per lui, di rilasciare un'intervista al Corriere elencando dei concetti di una banalità quasi scontata nella loro ovvietà, ma pericolosi per chi sull'anormalità ha costruito delle carriere, investendo per il proprio futuro.

Che cosa ha detto Franceschini? Che Renzi, con la sua strategia del popcorn ha spianato la strada alla Lega e a una deriva parafascista che ha finito per sdoganare idee e concetti che sembravano morti e sepolti da decenni; che i 5 Stelle non sono rappresentati solo da "quelli alla Di Maio", ma anche da persone normali, con una dignità personale da difendere, che fanno riferimento alla razionalità e alla logica e non solo alla propaganda; che non pensa ad un governo con i 5 Stelle, ma alla possibilità di "difendere insieme i valori umani e costituzionali che Salvini calpesta e violenta ogni giorno".



A stretto giro, il ridanciano Di Maio ha risposto a Franceschini in questi termini:

"Ultimamente i giornali non fanno altro che scrivere di un'alleanza tra Pd e MoVimento in procinto di decollare. A giorni alterni anche esponenti di spessore del Partito democratico provano ad aprire al MoVimento, ad esempio oggi lo fa Dario Franceschini con un'intervista rilasciata al Corriere.Quanta fantasia!Noi siamo orgogliosamente diversi da certe forze politiche che non hanno avuto il coraggio di prendere una posizione ben precisa dopo lo scandalo sugli affidi dei minori di Bibbiano e che vedono propri esponenti coinvolti in questa drammatica vicenda. Noi siamo orgogliosamente diversi da certe forze politiche che quando hanno avuto la possibilità di governare invece di tutelare il nostro Paese hanno pensato bene di svenderlo all'Europa e di portare avanti politiche d'austerità che hanno prodotto povertà e disoccupazione. Noi siamo orgogliosamente diversi da certe forze politiche che invece di risolvere il problema dei migranti hanno fatto business tramite false cooperative.Lo ribadiamo ancora una volta: noi siamo orgogliosamente diversi dal Pd e non vogliamo avere nulla a che fare con un partito che invece di supportare la nostra battaglia di civiltà nei confronti dei cittadini, ha saputo criticare il reddito di cittadinanza e oggi sta facendo le barricate contro il salario minimo. Noi siamo profondamente diversi da questi individui che hanno tradito la fiducia degli italiani!"

Una risposta folle nei contenuti, quella di Maio, ad iniziare dalla presunta volontà di Franceschini di voler aprire ad una alleanza con i 5 Stelle... ed è persino inutile commentare il resto. Ma dato che l'anormalità in Italia la fa da padrone, subito è iniziata via social la gogna nei confronti di Franceschini che sarebbe stato umiliato da Di Maio e, per tale motivo, avrebbe finito così anche per umiliare il PD.



Con tempismo, il neo martire dei democratici per essergli stato tolto l'incarico di segretario regionale da lui acquisito stravolgendo le regole elettorali, san Davide "Ciaone" Faraone, ha subito affermato che nel suo partito

"stanno epurando a uno a uno i renziani per dimostrare ai 5 stelle che ci sono le condizioni per un accordo. La Sicilia diventa laboratorio politico di un esperimento del genere".

Naturalmente, questo sarebbe stato dimostrato dal contento dell'intervista rilasciata da Franceschini.



E pure il senatore semplice da Rignano, Matteo Renzi, tirato in ballo si è sentito in dovere di bacchettare Franceschini, reo di avergli ricordato che la sua strategia del popcorn, oltre a non annientare i 5 Stelle, ha fatto diventare la Lega il primo partito in Italia.

Anche lui, come il suo tirapiedi Faraone, si è inventato che Franceschini vuole fare un governo con i 5 Stelle, che lui non ci sta e non ci starà in futuro, concludendo con una frase che non si sa se definire più ridicola o più grottesca: "Si può rinunciare a una poltrona, come io ho fatto più volte, ma non si può rinunciare alla dignità". Una delle migliori battute comiche degli ultimi anni.

Per chi abbia la voglia e la pazienza di leggerla, questa è la dichiarazione di Renzi:

"Tutte le volte che faccio una intervista contro Salvini e Di Maio parte qualcuno dal PD che mi attacca.Ci sono abituato, non è più un problema.E mentre io ieri sera difendevo la comunità di donne e uomini del PD dalle schifose strumentalizzazioni di Di Maio sulla vicenda dei poveri bambini di Bibbiano, altri aprivano ai grillini.Penso che il PD dovrebbe occuparsi di fare opposizione al Governo, non a me. Ma questa è un'altra storia.Ci vuole chiarezza, una volta per tutte. E allora prendo sul serio le parole di oggi di Dario Franceschini, in una intervista in cui per metà attribuisce a me la colpa di tutto ciò che è successo in questi mesi e per metà fa l'elogio del Movimento Cinque Stelle: “Insieme possiamo difendere certi valori” dice Dario dei grillini. Insieme a loro, ok. Ma #senzadime, sia chiaro. Perché io non vedo valori comuni con chi ha governato in questo anno. Tre punti per chiarire.1. Sostenere che sia sempre colpa mia di tutto e del fatto che io abbia “portato la Lega al 35% buttando l'elettorato italiano in mano a Salvini” o che abbiamo perso le elezioni per il mio carattere mi sembra incredibile. E mi piacerebbe che chi come Dario è in politica da decenni avesse l'onestà intellettuale di fare un'analisi meno rozza. Aggiungo che chi, come Franceschini, ha perso nel proprio collegio e poi consegnato la propria città alla destra dopo settant'anni, forse potrebbe avere più rispetto per chi il collegio lo ha vinto e continua a governare i propri territori. A meno che non si voglia dire che anche a Ferrara “è colpa di Renzi”. Mi sono dimesso dalla guida del Governo tre anni fa, mi sono dimesso dalla segreteria un anno e mezzo fa: mi sono dimesso, io, che pure ho vinto a casa mia, a differenza di chi è sempre lì, dai tempi del Governo D'Alema, a spiegarci come va il mondo dopo aver perso tutto. Sicuramente è comodo considerarmi l'alibi ma io non sono più la guida del PD da più di un anno.2. Per me l'alleanza con i Cinque Stelle è un errore politico. Non ho valori comuni con i Cinque Stelle. I grillini a Strasburgo hanno votato Sassoli, bene. Lo hanno fatto però anche Berlusconi e Orban. Che facciamo? Difendiamo i nostri valori con Orban? C'è un tema di politiche: sul lavoro, sul giustizialismo, sui vaccini, sulla TAV, sui Benetton, sulla Gronda di Genova, sul TAP, sul merito nella scuola, sulle riforme costituzionali, sull'immigrazione, su Timmermans e sull'Europa, sulle Olimpiadi, sui rifiuti di Roma, sulle chiusure domenicali, sulle infrastrutture, sull'immigrazione, sui diritti civili e potrei continuare a lungo, vedo un abisso di differenze tra loro e noi. O perlomeno tra loro e me. C'è un tema poi più grande: i Cinque Stelle non sono un movimento democratico. Hanno una piattaforma opaca, un rapporto stravagante con la Rete (vogliamo dirlo o no che quando partono i finti tweet contro Mattarella, nel giorno in cui Di Maio annuncia di procedere contro il Presidente per Alto Tradimento, quei finti tweet non sono fatti dai russi, ma sono chiaramente “made in Italy”? O facciamo finta di rimuovere tutto?), una capacità di aggressione alle nostre persone esattamente identica a quella di Salvini. Non siamo stati noi a metterli insieme: sono loro che sono due facce della stessa medaglia, populista e giustizialista a senso unico. Difendere i nostri valori con Toninelli, Di Maio e la Lezzi? Non in mio nome.3. Chiarito che sono concettualmente contrario, mi domando che gusto ci sia ad aprire ai Cinque Stelle per ricevere il giorno dopo da Di Maio la risposta: “Non ci accordiamo col Partito di Bibbiano”. Ma che senso ha? Che gusto c'è? Franceschini si sforza di offrirmi un trattato di tattica parlamentare e di saggezza politica, ma il godimento nel prendere schiaffi - addirittura da uno come Di Maio - non si chiama politica, si chiama masochismo. A me fa schifo sentirmi dire che il mio partito è quello che usa l'elettroshock contro i bambini. Non ho valori comuni con un omuncolo meschino che per prendere un voto strumentalizza anche gli orrori. Noto che a qualcuno piace aprire a chi ci insulta, aprire per farsi dire no grazie. A me no.Mi spiace che tutte le volte il mio nome sia tirato in ballo in polemiche interne al PD. Penso sia ingiusto. Ho proposto una mozione di sfiducia perché mi sembrava naturale che l'opposizione alzasse la voce contro Salvini e che i Cinque Stelle fossero messi alla prova per capire davvero le loro intenzioni. Il Segretario Zingaretti ha detto no e per rispetto nei suoi confronti mi sono fermato senza raccogliere le firme dei parlamentari. Ho fatto lealmente la mia campagna elettorale a fianco dei candidati del PD alle europee e nei territori cercando di dare una mano. Ho finanziato una scuola di formazione politica e iniziato una battaglia contro le fake news che spero sia utile all'Italia, prima ancora che al PD. Chiedo solo una cosa: se qualcuno vuole davvero fare l'accordo con i Cinque Stelle ci provi, alla luce del sole, senza dover attaccare me. Io non condivido questa scelta e per il rispetto che devo a chi mi ha eletto nel collegio, non voterò la fiducia a un Governo PD-Cinque Stelle. Chi vuole provarci lo faccia: nessuno potrà impedirmi di oppormi ad alta voce come è mio diritto. E come è mio dovere. Si può rinunciare a una poltrona, come io ho fatto più volte, ma non si può rinunciare alla dignità".