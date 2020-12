"... È da anni che non si scrivono canzoni di Natale in italiano"

Quando il Maestro Vince Tempera ci mette le mani qualsiasi brano diventa magico, ancor più quando si appassiona, come tempo fa è successo ascoltando i Doctors of Jive capitanati da Vittorio Marzioli in arte Vik.

Questa passione ora viene espressa nel magico brano “Buon Natale, Merry Christmas” composto a quattro mani dallo stesso Maestro Tempera con Marzioli e due dei “suoi” Doctors, il sassofonista Germano Zenga e il pianista Giulio Stromendo.

Videoclip: www.youtube.com/watch?v=oTw7w88OCxA

Un brano “contagioso” pieno di swing, contagioso perché basta ascoltarlo una volta per continuare a cantarlo dentro di sé per ore

Una canzone allo stesso tempo raffinata nell’arrangiamento pieno di ritmo in crescendo e di sana allegria, con una vena molto romantica nel testo, composto da Vittorio Marzioli, il video clip molto divertente che rimbalza tra fantasia e realta’ e dove Babbo Natale/Vik canta nel sogno di sua figlia Valentina una canzone swing con una grande sorpresa nel finale, giusto quello che ci vuole per donare momenti sereni in questo difficile Natale 2020.

Vik and the Doctors of Jive è il nome della band nata nel 2004 per volontà di Vittorio Marzioli, in arte Vik, la combo orchestra più importante nel panorama swing Italiano impreziosita dalla presenza fissa, da ormai 13 anni, nel mitico tempio del jazz italiano il Blue Note Milano, in cui i Dottori del Jive annualmente ripropongono il loro incredibile show.

Il loro repertorio comprende brani inediti e grandi classici dello swing americano ed italiano.

Il gruppo, nel corso degli anni, vede la partecipazione di grandi professionisti del panorama jazz Italiano ed internazionale e ad oggi annovera tra i grandi componenti della band la direzione musicale del grande Maestro Vince Tempera e la presenza del prestigioso sassofonista Germano Zenga.

L’album “C’era una volta”, uscito nell’ottobre 2009, comprende il singolo “Dejavu” inserito nel progetto cinematografico “Ameriqua” (Giancarlo Giannini) e nel progetto discografico “Giovani e Belli” di Paolo Belli.

La band si è imposta rapidamente nel panorama musicale, partecipando ad eventi internazionali di rilievo come il Festival Summer Jamboree, Piacenza Jazz Festival e Teatri come il Ciak e il Derby di Milano.

Tra le importanti collaborazioni da evidenziare c’è anche quella con Ray Gelato con il quale la Band ha proposto un Medley Disney….e molto altro.





Contatti:

www.facebook.com/vittoriomarzioli

www.facebook.com/vikthedoctorsofjive

www.instagram.com/vittoriomarzioli

www.instagram.com/vik_andthedoctorsofjive