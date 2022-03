La prossima settimana iniziano i play off per la qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar.

La formula prevede tre minitornei da 4 squadre, con gare uniche di semifinale e finale, che promuoveranno le 3 vincitrici. L’Italia è inserita nel gruppo con Macedonia del Nord, Portogallo e Turchia, che si sfidano nell’altra semifinale.

Le due vincenti accederanno alla finale per disputarsi il pass per Doha, mentre le due perdenti si affronteranno in una gara di consolazione! Nella scorsa edizione (mondiali 2018) l'Italia fu eliminata dalla Svezia.

La semifinale con la Macedonia del Nord, si disputerà a Palermo il 24 marzo, mentre l'altro incontro - si spera che valga per la finale - si disputerà a Oporto o Konya il 29 marzo, con l'Italia che incontrerà Portogallo o Turchia.

Questo l'elenco dei convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).







Crediti immagine: Cartella stampa Figc