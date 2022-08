Nella serata inaugurale del Festival Corti sul mare il 10 Agosto 2022 alle ore 21.00 a Terracina è stato proiettato il trailer esclusivo del Film lungometraggio SBARRE regia Ovidio Martucci, sceneggiatura del titolato critico cinematografico-artistico Melinda Miceli, che ha ricevuto dal titolato regista, attore e presentatore, coppa e medaglia d’onore per il suo impegno volontario alla stesura della sceneggiatura del film Sbarre, come direttore di giuria cinematografica e Portavoce stampa del festival.

Protagonista di Sbarre, regia di Ovidio Martucci, l’attrice Carmela De Rose, autore delle musiche il maestro Felice Iafisco con la voce del Soprano Tina De Luca. Massimo impegno e professionalità anche per quest’edizione dimostrata dal titolato Attore e Giornalista Televisivo Ovidio Martucci il Direttore Artistico, che ha svolto azione da mecenate autofinanziandosi e portando il successo del suo festival a Terracina sulla quale ha avuto enorme impatto la stampa istituzionale, clericale, cinematografica.

Sbarre di Ovidio Martucci è un corto-denuncia, avvincente e profondo, girato nel Comune di Varallo sul tema della chiusura dei manicomi in Italia. Il lungometraggio di Ovidio Martucci presentato al Festival Corti sul mare Terracina fa evincere la cruda verità sui manicomi italiani, trappole cruente e ingannevoli per genitori stanchi dell'irruenza dei figli, immaturi nell'educarli laddove l'unica soluzione per la loro vita è il confinamento in queste strutture sanitarie malsane e violente.

Il film di Ovidio Martucci vuole far ripensare a quante vittime innocenti hanno subito angherie in strutture inqualificabili dove la centralità della persona era sottomessa ad altri interessi economici e familiari e sottoposta a crude violenze quotidiane.

Il grande merito di rispolverare la memoria di stato va accreditato al Grande Regista ed attore che fa del sociale il Suo tema cult, Ovidio Martucci ideatore e organizzatore Festivalcortisulmare e Short film come Dont' Forget educativi, che per meriti culturali saranno proiettati anche in ambito scolastico.

Vincitore di quest' edizione 2022 il cortometraggio "Cuori senz’anima", Director Tony Paganelli, Written Product Avv. Adalgisa, per il quale ha ritirato il premio la madrina Nadia Bengala, attrice protagonista. Unanime giuria, media, stampa, social a decretare vincitore questo film in assoluto e già dalla prima serata del 10 agosto era in testa anche dopo la proiezione degli altri 28 film in concorso, nel più importante festival corti, estivo, sociale in presenza che ha illuminato la Città di Terracina dando per 3 serate dal 10/12 agosto a Piazza Garibaldi la proiezione di ben 35 film.

Al secondo posto A CENA CON DELIVERY di Daniele Catini e terzo posto BAD BIRD di Antonio Passaro, vincitore del lungometraggio sociale INVISIBILE ESSENZA DELL'ANIMA di Leonardo Ginefra.