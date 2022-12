CHIARA TAIGI - IL CANTO PER CAPODANNO SU RAIUNO

APPUNTAMENTO su RAIUNO UNOMATTINA IN FAMIGLIA

01 GENNAIO 2023 ORE 9:30

Chiara Taigi festeggerà con il canto il Capodanno 2023 in diretta su RAI UNO nel programma UnoMattina in Famiglia nella sua 34° edizione. La voce ed il canto di Chiara Taigi porterà gli Auguri di Buon Anno sulla prima rete nazionale in compagnia di Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli, con la Regia di Marco Aprea.

Un appuntamento spensierato e divertente dopo le ore 9:30 di Domenica 1 Gennaio 2023, da non perdere su UnoMattina in Famiglia!

Chiara Taigi ritorna con il Capodanno in Famiglia, un momento culturale, di attualità e musica che inizia l'anno con la bellezza e la cultura, un segno musicale spumeggiante con il Canto prima del tradizionale Concerto di Capodanno al Teatro La Fenice di Venezia diretto dal maestro Daniel Harding.

“Un Augurio di Luce e Speranza per il 2023 per grandi desideri da realizzare, Pace e Serenità per Tutti, che sia la coincidenza di una prima Domenica dell'anno di ricevere un risveglio con il sorriso e che la Musica ed il Canto riempia i nostri cuori e ci ispiri i prossimi passi.Un modesto pensiero ed una preghiera per Papa Benedetto XVI, nel vivere uniti per trasformare insieme i buoni propositi in realtà, con grande passione.Ringrazio tutte le persone che mi seguono con affetto ed attenzione, augurando un Felice Anno Nuovo!” Chiara Taigi



PER VEDERE IN DIRETTA STREAMING

www.raiplay.it/dirette/rai1

1 gennaio 2023 - ore 9:30



RIFERIMENTI E LINK