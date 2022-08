Infagottata in un attillatissimo abito di un azzurro chiaro, che però non riesce a fondersi con il colore del mare che le fa da sfondo, richiamandosi (anche se inclinata dalla parte sbagliata) alla Venere del Botticelli, Serena Williams è apparsa immortalata dal fotografo Luis Alberto Rodriguez sulla copertina di Vogue di settembre per annunciare il suo ritiro da tennis:

"Arriva un momento nella vita in cui dobbiamo decidere di muoverci in una direzione diversa. Quel tempo è sempre difficile quando ami così tanto qualcosa. Mio Dio, mi piace il tennis. Ma ora, il conto alla rovescia è iniziato. Devo concentrarmi sull'essere una mamma, sui miei obiettivi spirituali e finalmente scoprire una Serena diversa. Ho intenzione di assaporare queste prossime settimane".

A questo punto il suo addio dovrebbe andare in scena al prossimo Us open che inizierà a fine agosto. Il suo addio, a 40 anni, arriverà dopo essersi aggiudicata 73 titoli WTA in singolare, di cui 23 come prove del Grande Slam (record assoluto nell'Era Open, uomini inclusi), che la rendono la seconda tennista di sempre ad aver vinto più Major in questa specialità dietro alla sola campionessa australiana Margaret Smith Court, che primeggia con 24, dopo una carriera che è durata dagli anni '60 fino alla prima metà degli anni '70.





Crediti immagine: www.flickr.com/photos/visitmelbourne/16351695926