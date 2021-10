Bagnaia (Ducati) cade quando ormai mancavano pochissimi giri alla conclusione del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna dove era al comando, Marc Marquez vince la gara, Quartararo diventa campione del mondo per la stagione 2021, il primo pilota francese a conquistare il titolo. Questo il riassunto della gara odierna di MotoGP che si è disputata sul circuito di Misano.

Al via Bagnaia è subito in testa e vi rimarrà fino al 23° giro, quando alla curva 15 perde l'anteriore e finisce nella ghiaia. La stessa curva dove al quarto giro era caduto il suo compagno di squadra, Miller.

La gara, dopo la caduta di Miller era diventata una faccenda a due tra Bagnaia e Marquez (Honda) con lo spagnolo che per tutto il tempo si è limitato a seguire da vicino il proprio avversario. Nel finale, però, Marquez non era in grado di piazzare la zampata finale, tanto da perdere visibilmente e costantemente terreno dal pilota della Ducati, probabilmente perché la soft da lui scelta per il posteriore stava iniziando a cedere.

Per questo, quando ormai la vittoria sembrava cosa fatta, la delusione del team Ducati è stata cocente.

Quartararo, partito dalla 17.a posizione, è stato autore di una bellissima rimonta, tanto che all'ultimo giro ha avuto la possibilità di salire addirittura sul podio. Non vi è riuscito, perché ancor più straordinaria è stata la rimonta di Enea Bastianini (Avintia Esponsorama) che, partito 16°, è riuscito a superare il francese proprio nelle ultime curve, regalandosi il secondo podio in MotoGP a poco più di un mese di distanza e sempre sul circuito di casa.

A vincere la gara è stato così Marc Marquez , seguito dal compagno di squadra Pol Espargaro, portando a casa una doppietta che la Honda non registrava da moltissimo tempo.

Questi i primi dieci classificati a fine gara:

01. Marc Marquez (Repsol Honda Team)

02. Pol Espargaro (Repsol Honda Team) + 4.859

03. Enea Bastianini (Avintia Esponsorama) + 12.013

04. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 12.775

05. Johann Zarco (Pramac Racing) + 16.458

06. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 17.669

07. Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini) + 18.468

08. Maverick Viñales (Aprilia Racing Team Gresini) + 18.607

09. Luca Marini (SKY VR46 Avintia) + 25.417

10. Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT) + 27.735