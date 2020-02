Coronavirus: nella nave in quarantena davanti alle coste del Giappone vi sono 61 persone contagiate dal coronavirus.

Sulla nave Diamond Princess della Carnival Japan, ormeggiata nelle acque della baia di Yokohama, vi sono a bordo anche 35 italiani di cui 25 membri dell'equipaggio, compreso il comandante.

Dalla Farnesina, ieri, era stato comunicato che nessuno dei nostri connazionali era risultato positivo al virus. Però, 24 ore fa il numero dei contagiati trovati positivi a bordo era fermo a 20.

Dall'Italia, i due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani sono tuttora nella terapia intensiva del nostro Istituto.

Dall'istituto per le malattie infettive è stato diffuso un aggiornamento anche sull'italiano rientrato da Wuhan e risultato positivo al test, mentre era in quarantena alla Cecchignola: "È in buone condizioni generali. Presenta una lieve febbricola e una lieve iperemia congiuntivale. Il quadro clinico e quello radiologico polmonare sono negativi. Il paziente inizierà in giornata la terapia antivirale".

Nessuno degli altri ospiti della cittadella militare romana è risultato contagiato.

Ultimo aggiornamento dalla Farnesina: "Si è riunita stamattina alla presenza del ministro Speranza la task force sul coronavirus nCov-2019. Nella riunione della task force di oggi è stato confermato che i voli tra Italia e Cina resteranno chiusi così come previsto dall'ordinanza firmata dal ministro il 31 gennaio 2020 e che si continuerà a lavorare per implementare le misure già attivate nelle ultime settimane.