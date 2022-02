Mentre la guerra in Ucraina infuria e gli ucraini combattono coraggiosamente per il loro paese, l'Unione Europea rafforza ancora una volta il suo sostegno all'Ucraina e le sanzioni contro l'aggressore, la Russia di Putin.Per la prima volta in assoluto, l'Unione europea finanzierà l'acquisto e la consegna di armi e altre attrezzature ad un Paese sotto attacco.Questo è un momento di svolta.L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Borrell presenterà la proposta entro pochi minuti.Allo stesso tempo, stiamo rafforzando ancora una volta le nostre sanzioni contro il Cremlino e il suo collaboratore, il regime di Lukashenko.In primo luogo, stiamo chiudendo lo spazio aereo dell'UE per i russi. Stiamo proponendo un divieto su tutti gli aeromobili di proprietà russa, registrati o controllati dalla Russia. Questi aerei non potranno più atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell'Unione europea. Ciò si applicherà a qualsiasi aereo posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da una persona fisica o giuridica russa. Quindi, permettetemi di essere molto chiara. Il nostro spazio aereo sarà chiuso a tutti gli aerei russi, compresi i jet privati ​​degli oligarchi.In secondo luogo, con un altro passo senza precedenti, vieteremo nell'UE la macchina [di propaganda, ndr] dei media del Cremlino. Russia Today e Sputnik, di proprietà statale, così come le testate da loro controllate non saranno più in grado di diffondere le loro bugie per giustificare la guerra di Putin e creare divisione nella nostra Unione. Pertanto, stiamo sviluppando strumenti per vietare la loro disinformazione tossica e dannosa in Europa.Terzo, prenderemo di mira l'altro aggressore in questa guerra: il regime di Lukashenko. Il regime di Lukashenko è complice di questo feroce attacco contro l'Ucraina. Quindi colpiremo il regime di Lukashenko con un nuovo pacchetto di sanzioni. Introdurremo misure restrittive nei confronti dei loro settori più importanti. Ciò fermerà le loro esportazioni di prodotti, dai combustibili minerali al tabacco, legno e legname, cemento, ferro e acciaio.Estenderemo anche alla Bielorussia le restrizioni all'esportazione che abbiamo introdotto sui beni a duplice uso per la Russia. Ciò eviterà anche qualsiasi rischio di elusione delle nostre sanzioni contro la Russia. Inoltre, sanzioneremo quei bielorussi che aiutano lo sforzo bellico russo. Tutte queste misure si aggiungono al pacchetto che ho presentato ieri, concordato con i nostri partner internazionali.In base a questo pacchetto, importanti banche russe saranno escluse dal sistema SWIFT. Vieteremo anche le transazioni della banca centrale russa e congeleremo tutti i suoi beni, per impedirle di finanziare la guerra di Putin. E prenderemo di mira i beni degli oligarchi russi.Continuiamo a coordinarci strettamente con i partner in tutto il mondo. E rimaniamo in stretto contatto con i nostri amici ucraini.La leadership del presidente Zelensky, il suo coraggio e la resilienza del popolo ucraino sono eccezionali e impressionanti. Sono un'ispirazione per tutti noi.Diamo il benvenuto a braccia aperte agli ucraini che devono fuggire dalle bombe di Putin e sono orgogliosa del caloroso benvenuto che gli europei hanno riservato loro. Stiamo mobilitando ogni sforzo e ogni euro per sostenere i nostri Stati membri dell'est, per ospitare e prendersi cura di questi rifugiati. Lo faremo in piena solidarietà.

Questa la dichiarazione della presidente della Commissione Ue, von der Leyen, rilasciata domenica pomeriggio, dopo che in precedenza Putin, in un messaggio video presenti il ministro della difesa russo e il capo dello stato maggiore dell'esercito, dichiarava di aver ordinato loro di mettere le forze di deterrenza, che comprendono anche l'arsenale nucleare, in un "regime speciale di combattimento", dopo che - parole del presidente russo - le principali potenze della Nato hanno avanzato "dichiarazioni aggressive" contro la Russia, oltre ad aver imposto dure sanzioni finanziarie.