A Le Terrazze di Campione d'Italia, il ristorante d'eccellenza del settimo piano del Casinò di Campione d'Italia, venerdì 1 luglio '22 prende vita un evento tutto da vivere. E' Dinner Show Royal.

Si tratta di un dinner show davvero unico, che mette in scena tanti elementi che regalano emozioni. Prima di tutto, c'è un panorama da sogno sul golfo di Lugano.

Poi, ecco piatti curati in ogni dettaglio e fine artisti attivi in tutta Italia e non solo per far muovere a tempo gli ospiti. Al mixer c'è Cucky, alla voce Icio, una coppia capace di far divertire chiunque e insieme a loro ballerini e performer.

Prima si sazia il palato, poi si balla con gli amici. Sarebbe già abbastanza ma c'è anche la possibilità, dopo cena, di tentare la fortuna al casinò.



Le Terrazze Campione d'Italia

Piazzale Milano, 2, 22061 Campione d'Italia (CO)

+41 916 401 145

+39 329 67 31 627

www.terrazzecampioneditalia.it