Sconfitte entrambe per 2-0 le due italiane impegnate nell'ultimo incontro della fase a gironi di Champions League, ma per Napoli e Inter, rispettivamente sconfitte da Liverpool e Bayern, il risultato non ha cambiato quanto già ottenuto dalle due squadre nei precedenti incontri.

Il Napoli si è classificato al primo posto del Gruppo A, mentre l'Inter si è classificata al secondo posto del Gruppo C. Quindi le due italiane, in attesa del Milan, le ritroveremo agli ottavi, nella prima fase di scontri diretti del torneo.



Queste le dichiarazioni di Spalletti, tecnico del Napoli, a fine gara:

"Usciamo da Anfield con la conferma di essere una grande squadra. Abbiamo fatto una grandissima prestazione, per gran parte della partita abbiamo tenuto in mano il gioco senza mai andare in affanno. Siamo riusciti a tenere bene la palla creando anche occasioni per concludere.Siamo stati equilibrati e con il passare dei minuti abbiamo proseguito a tenere alta l'intensità senza mai accomodarci. Siamo andati anche alla ricerca della vittoria quando avremmo potuto accontentarci. Queste gare ti danno la certificazione che hai raggiunto un livello alto sia tecnicamente che fisicamente.Da un punto di vista di mentalità siamo stati all'altezza, anzi avremmo potuto anche vincere con maggiore libertà di azione, ma era giusto essere sempre attenti perché loro sono bravissimi e non si arrendono mai.Venire qui a fare questa partita significa che hai convinzione e consapevolezza. Chiudere al primo posto in questo girone è un risultato stratosferico".



Queste le dichiarazioni di Inzaghi, tecnico dell'Inter, a fine gara:

"Abbiamo passato un girone importante, tagliando un traguardo che ci dà grandissima soddisfazione. Stasera abbiamo fatto una buona prova contro un avversario fortissimo. Abbiamo avuto un paio di occasioni per andare in vantaggio, c'era un rigore che non è stato dato e poi alla prima disattenzione siamo stati puniti, in ogni caso la squadra ha fatto bene. Siamo riusciti a ruotare un po' di giocatori e ci portiamo sicuramente a casa questo. Domenica abbiamo una partita importantissima, ci mancano tre gare prima della sosta, tutte e tre difficilissime. Lukaku? Chiaramente dispiace perché è un giocatore importantissimo per noi, aveva dato segnali positivi in allenamento, ma poi è capitato questo inconveniente contro la Sampdoria. Sarà comunque un valore aggiunto per noi quando rientrerà".





