Sono oltre 25 milioni, per la precisione 25.029.791 in questo istante, i casi di coronavirus registrati finora in tutto il mondo secondo i dati sula pandemia riassunti dalla Johns Hopkins University che indica in 842.992 i decessi, mentre 16.442.055 sono le persone guarite.

Gli Stati Uniti sono il Paese maggiormente colpito dal virus, con quasi 6 milioni di contagi e circa 183mila morti. Segue il Brasile con 3,85 milioni di casi e 120.260 morti. Terza in rapida ascesa l'India, con 3,54 milioni di contagi e 63.500 decessi, mentre il numero giornaliero di nuovi casi è arrivato in media introno agli 80mila.

Nonostante questi dati, a cui bisogna aggiungere la ripresa del contagio in Europa - con Francia, Spagna, Gran Bretagna, Germania e Italia che registrano un range di nuove infezioni che va dalle quasi 1.500 dell'Italia fino alle oltre 7mila della Francia - sabato circa 38mila persone hanno protestato a Berlino contro le restrizioni sul coronavirus, definito persino una bufala da una parte dei manifestanti. Gli estremisti di destra hanno poi tentato di assaltare il Reichstag e 300 di loro sono stati arrestati dopo aver lanciato bottiglie e pietre contro la polizia che ha poi deciso di disperdere la protesta a seguito del fatto che troppi partecipanti non indossavano mascherine, oltre a non mantenere la distanza di sicurezza. Proteste analoghe si sono svolte anche nel Regno Unito, in Francia e in Svizzera.

Proteste, ma di segno opposto, anche in Israele, dove a Gerusalemme e in altre città dello Stato ebraico migliaia di persone hanno manifestato contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per come ha gestito finora la Pandemia. Proteste, va ricordato che proseguono da settimane.

E ad aver paura del coronavirus sono soprattutto i Paesi che registrano meno contagiati, tanto che la Corea del Sud ha imposto nell'area di Seoul nuove restrizioni a partire da questa domenica con la chiusura di ristoranti, bar e panetterie (che potranno rimanere aperti per il solo asporto) per almeno una settimana. Questo perché in quel Paese sono stati registrati 299 nuovi casi di contagio!