La campagna denominata “OGNI GIORNO TUTTI CONTRO LA VIOLENZA!” è un’attività che i professionisti volontari dell’A.I.P.C. portano avanti dal 2001. Ogni giorno, come recita il titolo, i professionisti volontari accolgono le richieste e conducono colloqui individuali, di coppia, di gruppo e familiari rivolti alle persone che agiscono, subiscono e assistono alla violenza nelle relazioni interpersonali, senza distinzione di genere e di ruoli.

Dal 2011 i professionisti volontari applicano il protocollo scientifico integrato A.S.V.S che prevede la raccolta di un’anamnesi specifica, la valutazione psicodiagnostica e psicofisiologica con il biofeedback. Il protocollo risulta particolarmente efficace per la valutazione del rischio e della disregolazione emotiva.

Il nutrito programma della campagna denominata “OGNI GIORNO TUTTI CONTRO LA VIOLENZA!” prevede nel mese di novembre 2024 le seguenti attività:

Il 09 novembre, Due interventi presso l’Istituto Maria Immacolata di Roma denominati “Clinica e Neuroscienze applicate alla violenza in genere”;

Il 14 novembre; Il secondo incontro del IV° ciclo di aggiornamento professionale che l’A.I.P.C. e la Questura di Roma dedicano a dieci operatori della Polizia di Stato;

Il 18 novembre, L’inizio delle sedute di terapia assistita con i cani previste nel Progetto sviluppato dall’A.I.P.C. e HAKUNA MATATA denominato: “Studio clinico: terapia assistita con gli animali e disregolazione emotiva”;

Il 25 novembre, Il Workshop Internazionale “Trauma Relazionali e Relazioni Violente” che si terrà dalle ore 14:30 alle ore 17:30 presso la sala della Comunità Europea a Roma, Via IV Novembre, 149. La partecipazione è gratuita, i posti sono limitati e sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. Per maggiori iscrizioni visitare il sito: www.workshoptraumarelazionalerelazioniviolente.it

Clinica e neuroscienze applicate alla violenza in genere”. Roma, Scuola Maria Ausiliatrice.

Il primo appuntamento della campagna “OGNI GIORNO TUTTI CONTRO LA VIOLENZA”, è stato il 09 Novembre 2024 dalle ore 09:00 alle ore 11:00 i professionisti volontari dell’A.I.P.C. presso la Scuola Maria Ausiliatrice, hanno condotto due laboratori dedicati alla clinica e alle neuroscienze applicate alla violenza in genere. Ai laboratori hanno partecipato circa cinquanta studenti che hanno dimostrato interesse e partecipazione.

La campagna, come ogni anno, interessa tutta la filiera della violenza, dagli studenti, futuri partner, genitori e professionisti, agli operatori delle Forze dell’Ordine e della Salute mentale e alla cittadinanza.