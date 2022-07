La Sampdoria si mette alla prova in una sfida dal sapore europeo e per l'occasione Sabiri tira fuori un EUROGOL: una bordata da centrocampo di pura classe, come in passato son riusciti a fare solo pochi calciatori... come ad esempio Maradona e Beckham.

Amichevole o no, il Besiktas non ci sta e nella ripresa Weghorst fa 1-1, ma è un pareggio che dà fiducia ai blucerchiati.