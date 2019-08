IoMobility Awards 2019, un Premio per la Mobilità di Domani

Sono aperte le candidature per la prima edizione degli IoMOBILITY AWARDS, la nuova iniziativa di #INNOVABILITY dedicata agli attori dell'emergente ecosistema della Smart Mobility in Italia.

Gli IoMOBILITY AWARDS nascono per creare un processo virtuoso di condivisione delle esperienze migliori tra imprese, fornitori, startup, centri di ricerca e istituzioni che sono in grado di conferire valore aggiunto alle aziende utenti, creare nuovi prodotti e servizi per i clienti e migliorare la qualità di quelli esistenti, dando voce all’evoluzione digitale in corso attraverso il coinvolgimento e l’integrazione di molteplici fonti e attori di innovazione.

Innovability, creatore e organizzatore di IoMOBILITY World, basato su 16 anni di esperienza nell’organizzare eventi B2B per gli operatori della mobilità connessa, smart e green vuol promuovere la cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità nell’ecosistema della smart mobility in Italia, dichiara Gianluigi Ferri, ideatore e organizzatore degli Awards e CEO di Innovability, a tal scopo abbiamo creato IoMOBILITY AWARDS: uno strumento per individuare, selezionare, far emergere e premiare i migliori servizi e progetti innovativi oggi sul mercato, in grado di distinguersi per unicità e creatività delle idee, benefici concreti, livello di usabilità (MX Mobility Experience) e replicabilità del modello di business.

L’iniziativa è rivolta a grandi aziende, PMI e startup che possono candidare i propri progetti al concorso, ma anche a potenziali partner (agenzie pubbliche, associazioni, enti ricerca, community, media, ecc.) che possano favorire la creazione di una rete di networking in grado di raggiungere capillarmente i potenziali candidati.

Infatti, mentre ai candidati sarà offerta l'occasione di presentarsi di fronte a una giuria composta da CIO e Top Manager It delle più importanti aziende utenti della mobilità presenti in Italia e di vincere numerose e interessanti opportunità di sviluppo, alle realtà partner sarà possibile entrare in contatto diretto con un ecosistema applicativo e progettuale creato dalle startup candidate e selezionare alcune di esse per i propri programmi di Open Innovation.

Sperando che l'iniziativa sia d'aiuto allo sviluppo della Future Mobility in Italia invitiamo le aziende, spesso travolte dal "day-by-day", a non perdere questa occasione, dedicando pochi minuti per candidarsi agli Awards.

Le candidature sono aperte fino al 27 settembre 2019, mentre la premiazione dei progetti vincitori si terrà a Roma, il 27 novembre 2019, nell'ambito degli eventi IoMOBILITY Forum e IoTHINGS ROME.

