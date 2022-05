E' uscito questa sera, a sorpresa, il video dell'esibizione di Andrea Pimpini al Festival di Roseto degli Abruzzi (Abruzzo) del 2021!

L'artista interpreta "Amore Ciao" brano che ha scritto e composto insieme a un produttore internazionale.

TOUR 2022 e NUOVO SINGOLO

Il 10 Giugno uscirà il nuovo singolo di Andrea Pimpini: "Stella Nel Cielo". Una canzone che mette in evidenza la nuova maturità della voce di Andrea e un salto in avanti per quanto riguarda la tematica principale. Il brano è già disponibile per il pre-save: https://onerpm.link/858911265823

Per quest'anno le date estive non sono ancora state annunciate. Gli organizzatori di eventi e i gestori dei locali possono mettersi in contatto con Andrea e il suo team all'indirizzo [email protected]