Quello di seguito elencato è il calendario degli incontri di semifinale di Europa League che vede impgnate due suiadre inglesi, una spagnola e l'altra italiana:

Andata (29 aprile)

Manchester United - Roma

Villarreal - Arsenal

Ritorno (6 maggio)

Roma - Manchester United

Arsenal - Villarreal



La Roma è di nuovo in semifinale in una Coppa europea, tre anni fa era per la Champions, dopo l'incredibile rimonta all'Olimpico contro il Barcellona, stavolta per l’Europa League, unica squadra italiana a rappresentare il nostro Paese in un torneo continentale.

A Roma, giovedì, i gialorossi hanno pareggiato 1-1 dopo essere passati in svantaggio nel secondo tempo nonostante il tentativo di Fonseca, in gran parte riuscito, di addormentare la partita. È stato il giovane centravanti Brobbey a sbloccarla ed è stato lo stesso che è riuscito pure a portare l’Ajax sul 2-0, qualificandolo momentaneamente al posto della Roma, se l'arbitro inglese Taylor, richiamato dal Var a decidere su un precedente fallo di Tagliafico su Mkhitaryan, non avesse poi annullato la rete. Successivamente è arrivato il pareggio di Dzeko su assist casuale di un difensore olandese che, a causa di un rimpallo, ha permesso al centravanti giallorosso di battere a rete a botta sicura.

L'Ajax non era quello dell'andata e se anche il risultato è rimasto teoricamente in bilico fino al fischio finale con la possibilità per le due squadre di dover disputare i supplementari, la Roma non ha rischiato più di tanto.

E adesso per la squadra di Fonseca in semifinale c'è il Manchester United di Bruno Fernandes, Rushford, Martial, Cavani... non sarà un'impresa semplice agguantare la finale.